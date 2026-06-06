Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान का शांति समझौता ड‍िरेल हो गया है. प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद अब फ‍िर हालात ब‍िगड़ते नजर आ रहे हैं. होर्मुज स्‍ट्रेट में अमेर‍िका और ईरान फ‍िस से आमने-सामने हैं. हाल‍िया संघर्ष को लेकर दोनों देशों की तरफ से अपने-अपने दावे क‍िये जा रहे हैं. ईरान की मीड‍िया की तरफ से बताया गया क‍ि ईरान ने होर्मुज के पास बतौर चेतावनी गई गोल‍ियां चलाईं. अमेर‍िकी नौसैन‍िक जहाजों की तैनाती में हरकत देखने को मिली तो ईरान ने ऐसा क‍िया. इससे पहले अमेर‍िका और ईरान के बीच समझौते की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर ग‍िरावट देखी गई.