Petrol Price in Delhi: अमेरिका और ईरान का शांति समझौता डिरेल हो गया है. पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किये जाने के बाद अब फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं. होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका और ईरान फिस से आमने-सामने हैं. हालिया संघर्ष को लेकर दोनों देशों की तरफ से अपने-अपने दावे किये जा रहे हैं. ईरान की मीडिया की तरफ से बताया गया कि ईरान ने होर्मुज के पास बतौर चेतावनी गई गोलियां चलाईं. अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में हरकत देखने को मिली तो ईरान ने ऐसा किया. इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की उम्मीद में क्रूड ऑयल के दाम में इंटरनेशनल लेवल पर गिरावट देखी गई.
कुछ दिन तक अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बीच बातचीत हुई तो जानकारों ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है. इससे क्रूड ऑयल के दाम घटकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गए. शनिवार सुबह ब्रेंट क्रूड गिरकर 93 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में भी गिरावट देखी गई और यह 90.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच यदि समझौता होता है तो आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट आ सकती है.
इजरायल और ईरान के संघर्ष से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम पर असर पड़ा है. इजरायल के हमले से पहले क्रूड ऑयल का रेट 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब था. पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड के दाम चढ़कर रिकॉर्ड 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए. दोनों पक्षों के बीच सीजफायर के बीच हुई बातचीत से ग्लोबल मार्केट में राहत जरूर मिली. लेकिन अब हालिया संघर्ष के बाद दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं.
क्रूड के दाम बढ़ने का असर यह हुआ कि घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो गया. पहले तेल कंपनियों ने क्रूड महंगा होने का असर दो महीने तक जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार बढ़ते घाटे के कारण बाद में तेल कंपनियों को घरेलू बाजार पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा किया. घरेलू तेल कंपनियों ने 15 मई से लेकर 25 मई तक चार बार तेल के दाम में इजाफा किया. इससे तेल 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया. आज घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये