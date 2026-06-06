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Crude Oil: ईरान ने होर्मुज में दागे ड्रोन, अमेर‍िका ने द‍िया जवाब...नीचे आए क्रूड के दाम; चेक करें आज का अपडेट

Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच फ‍िर से तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. होर्मुज स्‍ट्रेट के करीब दोनों ने एक-दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप लगाया है. हालांक‍ि, इस बीच क्रूड के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 06, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:16 AM IST
Crude Oil: ईरान ने होर्मुज में दागे ड्रोन, अमेर‍िका ने द‍िया जवाब...नीचे आए क्रूड के दाम; चेक करें आज का अपडेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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