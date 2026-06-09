Petrol Price in Delhi: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच दो महीने पहले सीजफायर लागू हुआ था. सीजफायर लागू हुए आज 61वां दिन है, लेकिन फिर से जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है. ईरान और इजरायल ने कल एक-दूसरे पर हमला कर दिया. ईरान और इजरायल की जंग फिर से शुरू होने का असर आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दाम पर देखा जा सकता है. दूसरी तरफ ओपेक प्लस (OPEC+) ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है. हमला किये जाने की खबर के बाद क्रूड ऑयल के दाम में उछाल देखा गया था. लेकिन आज ब्रेंट और WTI क्रूड पुराने लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड मामूली गिरावट के साथ 93.88 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया.
अमेरिका और ईरान में सीजफायर के बीच बातचीत हुई तो जानकारों की तरफ से उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहमति बनने का फायदा दुनियाभर के एनर्जी मार्केट को मिलेगा. इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट देखी गई और ये गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे चले गए. लेकिन अब फिर से क्रूड के दाम में उठा-पटक देखी जा रही है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड गिरकर 93.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस दौरान WTI क्रूड के दाम में भी गिरावट देखी गई और यह 90.95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच यदि समझौता हुआ तो आने वाले दिनों में क्रूड के रेट नीचे आ सकते हैं.
इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों पर दिख रहा है. इजरायली हमले से ठीक पहले क्रूड की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल थी. हालांकि, हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराने से यह रिकॉर्ड 125 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंची थी. हालांकि दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम (सीजफायर) की बातचीत से वैश्विक बाजार को थोड़ी राहत जरूर मिली थी, लेकिन ताजा संघर्ष के बाद कीमतों में एक बार फिर भारी उछाल आने की आशंका है.
अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में आई तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी दिखने लगा है. पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ गए हैं. शुरुआती दो महीने तक तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल की महंगाई का बोझ आम जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार बढ़ते घाटे (अंडर-रिकवरी) के कारण आखिरकार उन्हें कीमतें बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा. कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच महज 10 दिन में चार बार तेल के दाम बढ़ाए. इस इजाफे से यह 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा महंगा हो गया. राहत की बात यह है कि आज घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये