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Crude Oil: फिर भ‍िड़े ईरान और इजरायल, ट्रंप की जंग रोकने की अपील; क्रूड के दाम में आई ग‍िरावट

Petrol Diesel Price: ईरान और इजरायल ने एक -दूसरे पर फ‍िर से हमला कर द‍िया है. सीजफायर को दो महीने पूरा होने के बाद दोनों का यह कदम एक बार जंग को फ‍िर से भड़का रहा है. हालांक‍ि, ट्रंप ने दोनों से जंग को रोकने की अपील की है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 09, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:01 AM IST
Crude Oil: फिर भ‍िड़े ईरान और इजरायल, ट्रंप की जंग रोकने की अपील; क्रूड के दाम में आई ग‍िरावट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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