Petrol Price in Delhi: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच दो महीने पहले सीजफायर लागू हुआ था. सीजफायर लागू हुए आज 61वां द‍िन है, लेक‍िन फ‍िर से जंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है. ईरान और इजरायल ने कल एक-दूसरे पर हमला कर द‍िया. ईरान और इजरायल की जंग फ‍िर से शुरू होने का असर आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दाम पर देखा जा सकता है. दूसरी तरफ ओपेक प्‍लस (OPEC+) ने तेल का प्रोडक्‍शन बढ़ाने का फैसला क‍िया है. हमला क‍िये जाने की खबर के बाद क्रूड ऑयल के दाम में उछाल देखा गया था. लेक‍िन आज ब्रेंट और WTI क्रूड पुराने लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड मामूली ग‍िरावट के साथ 93.88 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया.