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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में शांति, OPEC+ और ट्रंप के फैसलों का तेल पर दिखा असर, भारत के लिए बड़ी राहत

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में शांति, OPEC+ और ट्रंप के फैसलों का तेल पर दिखा असर, भारत के लिए बड़ी राहत

Petrol -Diesel Price:  कच्चे तेल की कीमतों में लंबे वक्त बात गिरावट देखने को मिला है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. कच्चा तेल  4 मई को 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 108 डॉलर पर पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 07:17 AM IST
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Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में शांति, OPEC+ और ट्रंप के फैसलों का तेल पर दिखा असर, भारत के लिए बड़ी राहत

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमतों में लंबे वक्त बात गिरावट देखने को मिला है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. कच्चा तेल  4 मई को 0.07 डॉलर की गिरावट के साथ 108 डॉलर पर पहुंच गया है. तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध पर बनती बात का असर दिख रहा है. 

तेल की कीमतों में क्यों आई गिरावट ?  

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं. ईरान की ओर से युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में 14 बिंदुओं की एक विस्तृत लिस्ट भेजी गई है. माना जा रहा है कि ईरान 30 दिनों के भीतर इस विवाद का समाधान चाहता है.  वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो होर्मुज में फंसे जहाजों को वहां से निकालेगा. जिसके लिए मिशन फ्रीडम लगाया जाएगा. अमेरिका की कोशिशों से होर्मुज में फंसे तेल और गैस के जहाज निकल सकेंगे. इस उम्मीद से तेल संकट में बड़ी राहत दी है.  

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OPEC+ के फैसले का असर  

तेल उत्पादक समूह OPEC+ ने भी बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह तेल की कीमतों पर असर दिखा है. ओपेक प्लस ने जून में कच्चे तेल का उत्पादन कोटा बढ़ाने की बात कही है. यूएई के इस संगठन से बाहर होने के बाद OPEC+ के सात सदस्य देशों से तेल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है. उन्होंने संयुक्त रूप से 1.88 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है. तेल का उत्पादन बढ़ने से तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है.  

भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम

- नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर. 
- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर. 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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