Advertisement
trendingNow13214898
Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: अमेर‍िका-इजरायल ने ईरान के ख‍िलाफ कसा श‍िकंजा, क्रूड ऑयल के दाम टूटे; चेक करें पेट्रोल का रेट

Crude Oil Price: अमेर‍िका-इजरायल ने ईरान के ख‍िलाफ कसा श‍िकंजा, क्रूड ऑयल के दाम टूटे; चेक करें पेट्रोल का रेट

Petrol Diesel Price: अमेर‍िका ईरान की जंग शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम लगातार चढ़ रहे हैं. हालांक‍ि, भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल का दाम पुराने लेवल पर ही बना हुआ है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 13, 2026, 06:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

Crude Oil Price: अमेर‍िका और इजरायल म‍िलकर ईरान के ख‍िलाफ श‍िकंजा कस रहे हैं. दोनों देशों का साथ देने के लि‍ए फ्रांस और यूके के वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. इस सबके बीच ईरान को लग रहा है वह चारों तरफ से घ‍िर गया है. ऐसे में ईरान की तरफ से बौखलाहट में यूएस को धमकी दी जा रही है. इससे पहले राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर द‍िया था. इन घटनाक्रमों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में मामूली ग‍िरावट देखी जा रही है. 28 फरवरी से इजरायल-अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुन‍ियाभर के बाजार पर देखा जा रहा है. बुधवार को क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह 107 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया.

फरवरी के आख‍िर में ज‍िस समय म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग शुरू हुई थी, उस समय क्रूड का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब था. लेक‍िन बाद में कीमत में जबरदस्‍त तेजी आई है और मार्च में यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया. दाम में उछाल आने का कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. दोनों देशों के तनाव के बीच 'होर्मुज स्‍ट्रेट' (Strait of Hormuz) का रूट भी करीब-करीब बंद है, जिससे दुनियाभर में एनर्जी सप्लाई बेहद कम हो गई है.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट

ब्रेंट क्रूड करीब एक प्रत‍िशत की ग‍िरावट के साथ 107 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) ग‍िरकर 101 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. पिछले 10 हफ्ते से जारी अमेरिका- ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने के आसार कम हैं. मौजूदा संकट के बीच दुनियाभर की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, आज बीजिंग पहुंचने के बाद ट्रंप चीनी राष्ट्रपति के साथ ईरान के मामले पर बातचीत कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या पटरी पर लौट पाएगी सप्लाई चेन?

बाजार से जुड़े एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि यदि चीन अपने असर का इस्तेमाल कर ईरान को संघर्ष विराम और होर्मुज स्‍ट्रेट में रोक को खत्म करने के लिए राजी कर लेता है, तो तेल की कीमत में नरमी आ सकती है. हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बनी हुई है. ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम प‍िछले चार साल के लेवल पर ही चल रहे हैं.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  

  • मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.

  • कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.

  • चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
Rajinikanth
VIDEO: विजय के CM बनने पर रजनीकांत ने क्यों साधी चुप्पी? सवाल पर दिया ऐसा रिएक्शन
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
India LPG crisis
भारत के किस राज्य में होती है तेल-LPG की सबसे ज्यादा खपत? यह स्टेट है सबका लीडर
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
NEET
कहां छपते हैं NEET-UPSC के पेपर्स? एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की इनसाइड स्टोरी
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
weather update
मौसम ने लिया बड़ा यू-टर्न, कई राज्यों में 13-14 मई को गरजेंगे बादल! IMD का अलर्ट
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
India Popular Foods
भारत की ‘डोसा राजधानी’ है यह शहर, टेस्ट और वेरायटी इतनी कि गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
Haunted Bungalow
जो भी रहा, वो बीमार पड़ा या मारा गया, 107 साल पुराने बंगले का खौफनाक रहस्य!
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
NEET
'पेपर लीक' से हर साल देश को कितना नुकसान? माफिया के 'राष्ट्रीय रैकेट' का DNA टेस्ट
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
DNA
दिल्ली से पंजाब तक रिश्वतखोरी के जाल पर CBI का शिकंजा, जांच के घेरे में कई अफसर
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वह शहर, जहां दिन-रात बनते करोड़ों मीटर कपड़े; कहलाता दुनिया की क्लॉथ कैपिटल
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?
BJP Leader Suvendu Adhikari
बंगाल में सुवेंदु सरकार के लाउड स्पीकर पर लिमिट वाले फैसले से किसे लगी मिर्ची?