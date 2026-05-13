Crude Oil Price: अमेर‍िका और इजरायल म‍िलकर ईरान के ख‍िलाफ श‍िकंजा कस रहे हैं. दोनों देशों का साथ देने के लि‍ए फ्रांस और यूके के वॉरशिप मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं. इस सबके बीच ईरान को लग रहा है वह चारों तरफ से घ‍िर गया है. ऐसे में ईरान की तरफ से बौखलाहट में यूएस को धमकी दी जा रही है. इससे पहले राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को खारिज कर द‍िया था. इन घटनाक्रमों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में मामूली ग‍िरावट देखी जा रही है. 28 फरवरी से इजरायल-अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुन‍ियाभर के बाजार पर देखा जा रहा है. बुधवार को क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह 107 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया.

फरवरी के आख‍िर में ज‍िस समय म‍िड‍िल ईस्‍ट में जंग शुरू हुई थी, उस समय क्रूड का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब था. लेक‍िन बाद में कीमत में जबरदस्‍त तेजी आई है और मार्च में यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गया. दाम में उछाल आने का कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. दोनों देशों के तनाव के बीच 'होर्मुज स्‍ट्रेट' (Strait of Hormuz) का रूट भी करीब-करीब बंद है, जिससे दुनियाभर में एनर्जी सप्लाई बेहद कम हो गई है.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट

ब्रेंट क्रूड करीब एक प्रत‍िशत की ग‍िरावट के साथ 107 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) ग‍िरकर 101 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है. पिछले 10 हफ्ते से जारी अमेरिका- ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने के आसार कम हैं. मौजूदा संकट के बीच दुनियाभर की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, आज बीजिंग पहुंचने के बाद ट्रंप चीनी राष्ट्रपति के साथ ईरान के मामले पर बातचीत कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या पटरी पर लौट पाएगी सप्लाई चेन?

बाजार से जुड़े एक्‍सपर्ट का कहना है क‍ि यदि चीन अपने असर का इस्तेमाल कर ईरान को संघर्ष विराम और होर्मुज स्‍ट्रेट में रोक को खत्म करने के लिए राजी कर लेता है, तो तेल की कीमत में नरमी आ सकती है. हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बनी हुई है. ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम प‍िछले चार साल के लेवल पर ही चल रहे हैं.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत