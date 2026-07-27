Crude Oil Prices: एशियाई मार्केट के लि‍ए वीकेंड की शुरुआत काफी हलचल वाली रही. अमेर‍िका और ईरान के बीच पिछले दो हफ्ते से जारी सैन्य हमलों पर प‍िछले हफ्ते के आख‍िर में अस्‍थायी रोक लगने से ग्‍लोबल इन्‍वेस्‍टर्स ने राहत की सांस ली है. इस कूटनीतिक मोड़ के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में तेज गिरावट देखी गई. इससे एक बार फ‍िर से ग्‍लोबल मार्केट में निवेशकों का भरोसा लौटता द‍िख रहा है. हालांकि, ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन में कमी के बाद अमेर‍िकी डॉलर को झटका लगा है और यह दूसरी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर होकर नीचे आ गया है. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 4 डॉलर से भी ज्‍यादा ग‍िरकर 92.15 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. WTI क्रूड में भी इतनी ही ग‍िरावट देखी गई और यह 84.85 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रहा है.