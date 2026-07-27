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Crude Oil Prices: अमेर‍िका ने रोकी ईरान पर बमबारी, क्रूड ऑयल में ग‍िरावट; आपके शहर में क्‍या है पेट्रोल-डीजल का रेट

Petrol-Diesel Price: ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन में ग‍िरावट आने के बाद अमेर‍िकी डॉलर को झटका लगा है. यह दूसरी विदेशी मुद्रा के मुकाबले कमजोर होकर नीचे आ गया है. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 4 डॉलर से भी ज्‍यादा टूटकर 92.15 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखा गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 27, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:36 AM IST
Crude Oil Prices: अमेर‍िका ने रोकी ईरान पर बमबारी, क्रूड ऑयल में ग‍िरावट; आपके शहर में क्‍या है पेट्रोल-डीजल का रेट
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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