Crude Oil Prices: एशियाई मार्केट के लिए वीकेंड की शुरुआत काफी हलचल वाली रही. अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो हफ्ते से जारी सैन्य हमलों पर पिछले हफ्ते के आखिर में अस्थायी रोक लगने से ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने राहत की सांस ली है. इस कूटनीतिक मोड़ के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में तेज गिरावट देखी गई. इससे एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट में निवेशकों का भरोसा लौटता दिख रहा है. हालांकि, जियो-पॉलिटिकल टेंशन में कमी के बाद अमेरिकी डॉलर को झटका लगा है और यह दूसरी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले कमजोर होकर नीचे आ गया है. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड 4 डॉलर से भी ज्यादा गिरकर 92.15 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. WTI क्रूड में भी इतनी ही गिरावट देखी गई और यह 84.85 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है.
अमेरिका की तरफ से ईरान पर बमबारी रुकने के बाद सुरक्षित निवेश माने जाने वाले अमेरिकी डॉलर की डिमांड में गिरावट आई है. जापानी येन के मुकाबले अमेरिका का डॉलर 0.2% गिरकर 163.585 के लेवल पर आ गया, जो 10 जुलाई के बाद इसकी सबसे बड़ी गिरावट है. इसके उलट, यूरो 0.2% बढ़कर $1.1397 और ब्रिटिश पाउंड उछलकर $1.3353 पर पहुंच गया. वहीं, दूसरी छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत मापने वाला डॉलर इंडेक्स 0.25% गिरकर 101.23 पर आ गया. ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड डॉलर में भी बढ़त देखी गई.
अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर हमले रोके जाने और चीन की मध्यस्थता से पाकिस्तान में फिर से शांति वार्ता शुरू होने की उम्मीद के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.7% टूटकर 92.15 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक सीनियर ईरानी अधिकारी ने कहा, जब तक अमेरिका हमले रोके रखेगा, ईरान भी जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा. वेस्टपैक के जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट से तेल का एक्सपोर्ट जारी रहने और बातचीत की खबरों से मार्केट सेंटीमेंट को मजबूती मिली है.
डॉलर की नरमी के बीच निवेशकों की नजर अमेरिकी केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' की आने वाली नीतिगत बैठक पर टिकी है. ट्रेडर्स की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि फेड की तरफ से ब्याज दर में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की जा सकती है. वहीं दूसरी तरफ, अनिश्चितता कम होने से क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में भी तेजी आई है. बिटकॉइन 0.9% बढ़कर 65,193.62 डॉलर और एथेरियम 1.9% की तेजी के साथ 1,948 डॉलर पर कारोबार कर रहा था.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में उछाल के बाद अब नरमी देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल महंगा होने के बाद अब तेज गिरावट आई है. इस गिरावट का असर घरेलू बाजार में तुरंत देखने को नहीं मिलेगा. हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से पिछले कुछ दिन से राहत का सिलसिला बना हुआ है और कीमत में किसी तरह की तेजी नहीं देखी गई. देश की सरकारी तेल कंपनियों ने आज सुबह तेल की ताजा दर को जारी कर दिया है. दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने भाव पर ही बना हुआ है. आइए देखते हैं कि देश के चारों प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल किस रेट पर बिक रहा है-