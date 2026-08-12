/Crude Oil: होर्मुज के साथ समंदर में हूतियों की एंट्री से बिगाड़ा तेल का खेल, फिर से 90 डॉलर के पास, हिमाचल में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

Crude Oil 12 August: खाड़ी युद्ध हर बदलते दिन के साथ नया मोड़ ले रहा है. जैसे ही लगने लगता है कि अब अमेरिका-ईरान के बीच समझौता हो जाएगा और युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर से नया ट्विस्ट आ जाता है. युद्ध में बदलते रंग के साथ कच्चे तेल के बाजार में भी उथल-पुथल जाती है. इस बार भी वहीं हुआ, क्रूड ऑयल की कीमत ने 76 डॉलर पर पहुंचने के बाद यूटर्न ले लिया है.
कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी लौटी है. इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में क्रूड फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 12 अगस्त को 89.46 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंची है, तो वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियट (WTI) 83.91 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. ब्रेंट में आज 0.65 फीसदी की तेजी दर्ज की गई है. बता दें कि जैसे ही खबर आई कि अमेरिका बिना परमाणु समझौते अमेरिका ईरान के साथ डील करने के लिए तैयार है, कच्चे तेल की कीमत गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी.
कच्चे तेल की कीमतों का पूरा कंट्रोल फिलहाल होर्मुज के रास्ते पर टिका है. जिसे अहम समुद्री रास्ते से ग्लोबल ऑयल का 20 फीसदी हिस्सा ट्रेड होता है, वो रास्ता खाड़ी युद्ध का केंद्र बना हुआ है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जहाजों की आवाजाही रोक रखी है, जिससे कच्चे तेल की सप्लाई ठप है. तेल सप्लाई अटकने से मांग बढ़ रही है और कीमतों में तेजी लौटी है.
अमेरिका -ईरान जंग के बीच समुद्री मोर्चे पर तनाव बढ़ गया है. यमन में हूती विद्रोहियों की ओर से लगातार हो रहे हमले ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है. हूतियों ने लाल सागर में टेंशन बढ़ाकर ऑयल सप्लाई को ठप करने की कोशिश की है. अल-मंदेब स्ट्रेट के पास उन्होंने कमर्शियल जहाज पर हमला कर क्रू मेंबर्स की हत्या कर दी. हूतियों की ओर से सऊदी अरब के जहाजों को निशाना बनाया है.
ईरान ने होर्मुज को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. सिक्योरिटी काउंसिल के मोहसिन रेजाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपना व्यवहार नहीं बदलता है, जब तक उनकी मांगों को नहीं मानता है, होर्मुज से नाकेबंदी को वो नहीं हटाएंगे.
नई दिल्ली: पेट्रोल ₹102.12, डीजल ₹95.20
मुंबई: पेट्रोल ₹111.18, डीजल ₹97.83
कोलकाता: पेट्रोल ₹113.51 , डीजल ₹99.82
चेन्नई: पेट्रोल ₹108.01, डीजल ₹99.66
हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 11 अगस्त को नया सेस लगाने का ऐलान किया गया. प्रदेश सरकार ने 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लगाने का फैसला किया है. 12 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ गए हैं. सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक,पेट्रोल पर प्रति लीटर 60 पैसे आज से अतिरिक्त देने होंगे. यह फैसला हिमाचल प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की धारा 6-A के तहत लिया गया है. आज से यहां
पेट्रोल: 103.05 रुपये प्रति लीटर
डीजल: 95.20 रुपये प्रति लीटर