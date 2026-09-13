Crude Oil: तेल की 'लाइफलाइन' पर ताला, होर्मुज में फिर से हमले तेज...सप्लाई संकट के बीच क्रूड करेगा खेल, ओमान में बड़ी मीटिंग

Crude Oil: इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अस्थिरता चरम पर है. खाड़ी युद्ध के साथ-साथ होर्मुज स्ट्रेट पर पहले से नाकाबंदी है. अब लाल सागर में हूती विद्रोहियों की वजह से टेंशन बढ़ी हुई है. ड्रोन हमलों के बीच सऊदी अरब ने अपने अहम पाइपलाइन को बंद कर दिया है. इस तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें 103 से 108 डॉलर के बीच घूम रही है. होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर हमले की ताजा रिपोर्ट ने चिंता को और बढ़ा दिया है.
होर्मुज में तेल के टैंकरों पर हमले तेज
मैरीटाइम ट्रैकर की नई रिपोर्ट के मुताबिक रविवार, 13 सितंबर को स्ट्रेट पर ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कमर्शियल शिप पर प्रोजेक्टाइल से हमला किए जाने की खबर है. इस हमले ने ईरान से जुड़े ऊर्जा आपूर्ति के खतरों को लेकर चिंता और बढ़ा दी है. जिस तरह से समुद्री रास्तों में तेल के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे तेल की सप्लाई पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.
सोमवार को होर्मुज के लिए बड़ा दिन
होर्मुज पर नाकेबंदी को लेकर, इस रास्ते पर अधिकार को लेकर सोमवार को अहम बैठक होने वाली है. खाड़ी देशों और ईरान के बीच ओमान में ये बैठक होगी. इस बैठक में होर्मुज समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इससे होर्मुज को लेकर किसी समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद नहीं है.
कच्चे तेल की कीमत में और तेजी के संकेत
सऊदी अरब की 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को अस्थाई तौर पर बंद करना पड़ा है. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद ये लाइपलाइन तेल सप्लाई के लिए लाइफलाइन बना हुआ था. वैश्विक बाजार के लिए मध्य पूर्व के तेल की आपूर्ति का मुख्य रास्ता था, हर दिन 40 से 50 लाख बैरल तेल की सप्लाई कर रहा था, लेकिन ड्रोन और मिसाइल हमलों की वजह से इसे बंद कर दिया गया है. उधर होर्मुज में जहाजों पर हमले हो रहे हैं. हूतियों ने लाल सागर के रास्ते पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. यानी कुल मिलाकर तेल की वैश्विक सप्लाई खतरे में है. सोमवार को कच्चे तेल की कीमत में बड़ी तेजी की आशंका है. जो ब्रेट क्रूड ऑयल अभी 105 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, वो सोमवार को बड़ा उछाल हासिल कर सकता है.
भारत को क्यों बढ़ी टेंशन
भारत कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर है. अगर सप्लाई चेन रूकी, तो तेल के दाम आसमान छूएंगे. कच्चे तेल की कीमत में ये तेजी भारतीय तेल कंपनियों के लिए आयात बिल को बढ़ाएगा, जिससे पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है.