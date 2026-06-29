/Crude Oil: जिसका डर था, वही हुआ, फिर कच्चे तेल ने पकड़ी रफ्तार, कीमत में लौटी तेजी, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल?

Crude Oil price 29 June: जिस बात का डर बीते दो दिनों से सता रहा था, वही हो गया है. कच्चे तेल की गिरती कीमतों ने एक बार फिर से यूटर्न ले लिया है. तेल के दामों में फिर से तेजी लौटी है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में बड़ा उछाल देखने को मिला है. सोमवार, 29 जून को ब्रेंट और WTI दोनों ऑयल प्राइस में तेजी लौटी.
29 जून को फिर से ब्रेंट ऑयल 0.91 डॉलर उछल गया और कीमत 72.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इसी तरह से WTI ऑयल के दाम में 1.33 डॉलर का उछाल आया और कीमत सुबह-सुबह 70.14 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम हुआ, लेकिन एक बार फिर से दोनों ने उसे मानने से इनकार कर दिया. होर्मुज स्ट्रेट में टैंकर पर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान को निशाना बनाना शुरू कर दिया. युद्ध के बढ़ते तनाव और होर्मुज बंद होने के खतरे के चलते कच्चे तेल की टेंशन बढ़ी और दाम, जो बीते एक हफ्ते से गिरने लगे थे, फिर से कीमतों में उछाल लौटने लगा.
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत का आज, 29 जून का रेट देखें तो...
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर, डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर
मुंबई में पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर, डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता में पेट्रोल 113.51 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपये प्रति लीटर, डीजल 99.66 रुपये प्रति लीटर
अमेरिका-ईरान के बीच फिर से बढ़े तनाव के बीच अब खबर अब खबर आई है कि दोनों ने जवाबी हमलों पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है.दोनों देशों ने एक बार फिर बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई है. मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से हाई लेवल मीटिंग होने वाली है. अमेरिका की न्यूज वेबसाइट Axios की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है . अगर दोनों के बीत सहमति बनी, तो तेल के दाम में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर फिर से तनाव बढ़ा, तो तेल की कीमतें चढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी.