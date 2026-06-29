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Crude Oil: जिसका डर था, वही हुआ, फिर कच्चे तेल ने पकड़ी रफ्तार, कीमत में लौटी तेजी, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल?

Crude Oil Update: 29 जून को फिर से ब्रेंट ऑयल 0.91 डॉलर उछल गया और कीमत 72.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. इसी तरह से WTI ऑयल के जाम में 1.33 डॉलर का उछाल आया और कीमत सुबह-सुबह 70.14 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 29, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:39 AM IST
Crude Oil: जिसका डर था, वही हुआ, फिर कच्चे तेल ने पकड़ी रफ्तार, कीमत में लौटी तेजी, पेट्रोल-डीजल का क्या है हाल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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