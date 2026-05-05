होर्मुज पर फिर आर-पार, कच्चे तेल में उबाल, 114 डॉलर पर पहुंची कीमत, भारत में आज कहां पहुंचा पेट्रोल-डीजल का रेट ?

Crude Oil price: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर से भड़कने लगा है. ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि वो दुनिया के नक्शे से ईरान का नामोनिशान मिटा देंगे. इन धमकियों के साथ एक बार फिर से मि़डिल ईस्ट की जंग भड़कती दिख रही है. जिसका असर सबसे पहले कच्चे तेल पर दिखा है. कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौट आई है. जो क्रूड ऑयल बीते दो दिनों से गिर रहा था, अचानक फिर से 114 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी

ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. बाद में उसमें 0.65 डॉलर की मामूली गिरावट आई और खबर लिखे जाने तक वो 113.79 डॉलर पर पहुंच गया था. अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध की बनती स्थिति और होर्मुज पर तकरार ने तेल की कीमतों को चढ़ा दिया है.

क्यों चढ़ा तेल का भाव ?

कच्चे तेल की कीमत फिर से चढ़ने की सबसे बड़ी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ी तकरार है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में एक अमेरिकी नेवी शिप पर दो मिसाइलें दागीं है. ईरानी न्यूज एजेंसी फार्स ने दावा किया है कि जब अमेरिकी जहाज होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, उनपर हमला किया गया. इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया है.

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भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

भारत में फिलहाल पेट्रोल-डीजल की कीमत को फिलहाल स्थिर रखा गया है. वैश्विक बाजार में तेल के दाम बढ़ने के बावजूद रिटेल मार्केट में दाम जस के तस है.

- नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.

- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.

- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.

- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.