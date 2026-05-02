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Hindi NewsबिजनेसLPG भयंकर महंगा होने के बाद अगला नंबर पेट्रोल-डीजल का! 5 से 7 दिन बेहद खास, क्या है आज कच्चे तेल का हाल ?

LPG भयंकर महंगा होने के बाद अगला नंबर पेट्रोल-डीजल का! 5 से 7 दिन बेहद खास, क्या है आज कच्चे तेल का हाल ?

अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के दो महीने बाद भारत में महंगाई का असर दिखने लगा है. फरवरी 2026 के बाद से अब तक सिलेंडर के दामों में भयंकर बढ़ोतरी इसी युद्ध का नतीजा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 02, 2026, 07:14 AM IST
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LPG भयंकर महंगा होने के बाद अगला नंबर पेट्रोल-डीजल का! 5 से 7 दिन बेहद खास, क्या है आज कच्चे तेल का हाल ?

Petrol-Diesel Price Hike: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध के दो महीने बाद भारत में महंगाई का असर दिखने लगा है. फरवरी 2026 के बाद से अब तक सिलेंडर के दामों में भयंकर बढ़ोतरी इसी युद्ध का नतीजा है. कच्चे तेल की कीमत, जो युद्ध से पहले 70 से 75 डॉलर प्रति बैरल के भाव बिक रहा था, वो दो महीनों में 125 डॉलर के पार जा चुका है. हालांकि आज, शनिवार, 2 मई को कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है.कच्चा तेल के भाव इंटरनेशनल मार्केट में 108.83 डॉलर के पार पहुंच गया है. तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी भारत में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का खतरा बढ़ा रही है. 

LPG सिलेंडर के दामों में भयंकर बढ़ोतरी  

फरवरी के बाद से अब तक बीते दो महीनों में 4 बार सिलेंडर के रेट बढ़ चुके हैं. 1 मई 2026 से कमर्शियल (19 kg) एलपीजी सिलेंडर के दाम में 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. दिल्ली में हलवाई सिलेंडर 3071.50 प्रति सिलेंडर पर पहुंच गया है, वहीं  5 किलो वाला मिनी सिलेंडर भी 261 रुपये महंगा हो गया है. भले ही इस बार घरेलू सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन रेट बढ़ने का डर सताने लगा है. इससे पहले लगातार तीन बार सिलेंडर के दाम बढ़े हैं.  

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क्या अब पेट्रोल-डीजल की बारी ? 

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढोतरी के बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कई गुना की बढ़ोतरी होने के बावजूद बीते 4 सालों से रिटेल तेल के दामों को स्थिर रखा गया है.  कच्चे तेल की कीमतें चार साल के सबसे ऊंचे स्‍तर तक पहुंच गईं. होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों की आवाजाही बंद है और युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर 5-6 दिन में फैसला लिया जा सकता है.

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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