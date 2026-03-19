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Hindi Newsबिजनेसपार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद क्रूड के दाम में लगी आग, 112 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड; भारत पर क्‍या होगा असर?

पार्स गैस फील्ड पर हमले के बाद क्रूड के दाम में लगी आग, 112 डॉलर पर पहुंचा ब्रेंट क्रूड; भारत पर क्‍या होगा असर?

Pars Gas Field: पहले इजरायल की तरफ से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया गया. इसके जवाब में ईरान ने कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दागी हैं. इसके बाद क्रूड ऑयल और गैस की कीमत में भारी तेजी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 19, 2026, 07:45 AM IST
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क्रूड के दाम में और तेजी आने की संभावना। (Photo Credit: X)
क्रूड के दाम में और तेजी आने की संभावना। (Photo Credit: X)

Crude Oil Price Hike: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में भारी उछाल देखा जा रहा है. इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध मे अब गल्फ क्षेत्र की एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर निशाना साधा है. इजरायल ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड पर हमला क‍िया है. इस हमले के बाद ब्रेंट क्रूड के दाम चढ़कर 112 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक पहुंच गए. ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग का चौथा हफ्ता शुरू होने वाला है. एक द‍िन पहले शुरुआती गिरावट के बाद ब्रेंट क्रूड ने रिकवरी की और 110 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब बंद हुआ था. लेक‍िन अब इसमें और तेजी देखी जा रही है.

एशियाई ट्रेडिंग में गुरुवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में और तेजी देखी गई और यह चढ़कर 112 डॉलर प्रत‍ि बैरल के हाई लेवल पर पहुंच गया. इसके अलावा अमेर‍िकी क्रूड (WTI) भी 3.5% की तेजी के साथ 99 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया. अमेरिकी नेचुरल गैस में रातोंरात करीब 5% की तेजी आई है. ईरान-इजरायल जंग के शुरुआती द‍िनों में ब्रेंट क्रूड 120 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया था. क्रूड एक बार फ‍िर से उस लेवल के करीब पहुंच रहा है.

चार म‍िसाइल को बीच में ही रोका गया

इजरायल की तरफ से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था. इसके जवाब में ईरान ने कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दागी है. एक मिसाइल ने सीधा निशाना साधा, जबकि चार को बीच में ही रोक लिया गया. आपको बता दें रास लाफान दुनिया की सबसे बड़ा एलएनजी प्रोडक्शन साइट है, जो क‍ि इस महीने की शुरुआत से ही बंद पड़ी है. हमले से यहां काफी नुकसान हुआ है.

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साउथ पार्स पर हमला गंभीर क्यों?

साउथ पार्स ईरान की घरेलू गैस सप्लाई के साथ पड़ोसी देशों इराक और टर्की को भी गैस भेजता है. हमले में असलुयेह के (ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा है. अब तक ईरान के अपस्ट्रीम एनर्जी एसेट्स को बचाया जा रहा था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. खार्ग द्वीप पर हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित रहे. साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच बंटा हुआ है. यह दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस भंडार का करीब एक-तिहाई हिस्सा है. कतर से ईरान तक फैले इस भंडार में इतनी गैस है क‍ि यह दुनिया की जरूरतों को 13 साल तक पूरा कर सकता है.

ट्रंप को पहले से थी जानकारी

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साउथ पार्स हमले की पहले से ही जानकारी थी. लेकिन उन्होंने ईरान की और एनर्जी इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर क‍िसी भी हमले के खिलाफ सख्त रुख जताया है. संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से हबशान गैस फैस‍िलिटी का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, क्योंकि म‍िसाइलों का मलबा ग‍िरने से खतरा बढ़ गया है. ईरान की सेमी- ऑफिशियल मीडिया फार्स ने बताया कि बहरीन के एलएनजी एसेट्स पर भारी मिसाइल हमले हुए.

दुनिया पर क्या होगा असर?

यह जंग अब एनर्जी वॉर में बदलता जा रहा है. गल्फ क्षेत्र से तेल-गैस सप्लाई बाधित होने से ग्‍लोबल कीमतें आसमान छू रही हैं. इसके बाद पेट्रोल-डीजल महंगा होने की आशंका बढ़ गई है. जानकारों का कहना है कि यद‍ि आने वाले समय में हमले जारी रहे तो तेल की कीमत और ऊपर जा सकती हैं. सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स (ईरान) पर हमले ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला दिया है.

भारत पर क्‍या होगा असर

गैस फील्ड साउथ पार्स ईरान और कतर दोनों के बीच साझा है. हमले के बाद ब्रेंट क्रूड और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के ल‍िए मिडिल ईस्ट पर काफी ज्‍यादा निर्भर है. भारत अपनी जरूरी का करीब 85-90% क्रूड ऑयल आयात करता है. इसमें से 45-50% मिडिल ईस्ट से आता है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जंग के कारण बंद होने का नतीजा यह हुआ क‍ि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं.

पेट्रोल-डीजल हो सकता है महंगा

क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का सीधा असर पेट्रोल और डीजल के रेट पर पड़ना तय माना जा रहा है. इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा. ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स महंगे होने से हर चीज की कीमत पर असर पड़ेगा. इसके अलावा घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में भी तेजी आ सकती है. इससे आम परिवारों के लिए मुश्किल होगी. स्टोरेज सीमित होने से शॉर्टेज का भी खतरा है. इन सब चीजों का असर महंगाई पर देखा जाएगा.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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