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Hindi Newsबिजनेसअगर इस तारीख तक नहीं खुला होर्मुज तो तेल की तबाही तय, 200 डॉलर के पार जाएगा क्रूड! मैकेन्जी की चेतावनी भारत के लिए चिंता क्यों ?

अगर इस तारीख तक नहीं खुला होर्मुज तो तेल की तबाही तय, 200 डॉलर के पार जाएगा क्रूड! मैकेन्जी की चेतावनी भारत के लिए चिंता क्यों ?

Warning On Crude Oil Price: होर्मुज बंद रहने का नतीजा पूरी दुनिया ने देख लिया है. अब इसपर बड़ी वॉर्निंग आई है. चेतावनी है कि अगर होर्मुज जल्दी नहीं खुला तो कच्चा तेल 200 डॉलर को पार कर जाएगा. इस चेतावनी से भारत क्यों परेशान है?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 22, 2026, 03:07 PM IST
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अगर इस तारीख तक नहीं खुला होर्मुज तो तेल की तबाही तय, 200 डॉलर के पार जाएगा क्रूड! मैकेन्जी की चेतावनी भारत के लिए चिंता क्यों ?

Crude Oil Warning:  अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल ला दिया है. अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर ग्लोबल ऑयल एंड गैस क्राइसिस को जन्म दे दिया है. 28 फरवरी के बंद होर्मुज की वजह से भारत में तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है . तेल कंपनियों को पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करनी पड़ी है, लेकिन ये संकट अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है. ये तेल अभी महंगाई में और आग लगाएगा. तेल संकट का खतरा और बढ़ सकता है. ये चेतावनी ग्लोबल एनर्जी रिसर्च फर्म की ओर से जारी किया गया है.  

अभी तेल और मचाएगा तांडव  , कीमत 200 डॉलर के पार 

ग्लोबल एनर्जी रिसर्च फर्म वुड मैकेन्जी ने तेल संकट को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. मैकेन्जी ने कहा है कि  क्रूड ऑयल के दाम 200 डॉलर प्रति बैरल के एतिहासिक स्तर पर पहुंचेगा. रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक डीजल और जेट फ्यूल का दाम $300 प्रति बैरल के पार तक जा सकता है. तेल और गैस के अहम गलियारे के बंद रहने से पूरी दुनिया मंदी के कगार पर पहुंच सकती है. पूरी दुनिया इस सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को झेल रही है और यह संकट और बढ़ सकता है अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल रही और ईरान ने होर्मुज को बंद रखने का फैसला किया. रिसर्च फर्म ने चेतावनी दी है कि अगर होर्मुज बंद रहा तो पूरी दुनिया मंदी के कगार पर पहुंच जाएगी.  

अभी तो कुछ नहीं और  बदतर हो सकते हैं हालात? 

रिसर्च फर्म मैकेन्जी के मुताबिक अगर ईरान युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में अफरातफरी बढ़ेगी. होर्मुज बंद रहने के वजह से तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई है. जिसकी वजह से करीब  1.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार तक नहीं पहुंच पा रही है. तेल के साथ-साथ LPG, LNG संकट भी बढ़ेगा.  

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अगर खुल गया होर्मुज तो कितना सस्ता होगा तेल 

रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अगर जून 2026 तक होर्मुज खुल जाता है तो बाजार तेजी से संभल सकता है.  ब्रेंट क्रूड साल 2026 के अंत तक 80 डॉलर प्रति बैरल और साल 2027 तक गिरकर 65 डॉलर प्रति बैरल के नीचे पहुंच जाएंगे.  वहीं अंगर अमेरिका-ईरान के बीच बात नहीं बनी और होर्मुज सितंबर तक बंद रहा तो संकट बढ़ेगा, दुनिया मंदी की चपेट में आ सकती है.  ये स्थिति और खतरनाक हो जाएगी अगर साल 2026 के अंत तक होर्मुज का रास्ता बंद रहा. तेल के दाम 200 डॉलर और ग्लोबल जीडीपी 0.4 फीसदी तक नीचे खिसक जाएगी.  

भारत के लिए क्यों हैं संकट की बात  

होर्मुज नहीं खुलने की स्थिति में भारत के लिए संकट विकराल हो सकता है.  चूंकि भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल और 90 फीसदी गैस आयात करता है. ऐसे में अगर कच्चे तेल के दाम और बढ़े तो मुश्किल बढ़नी तय है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुमान के मुताबिक FY27 में तेल की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला जाएगा. भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में और इजाफा देखने को मिल सकता है. तेल के दाम बढ़ने महंगाई बढ़ेगी और भारत की जीडीपी फिसलती चली जाएगी.  यानी अगर होर्मुज नहीं खुले, तो भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम और बढ़ेंगे. 

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About the Author
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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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