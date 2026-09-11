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ईरान जंग 'आउट ऑफ कंट्रोल', 40 साल पुराने पाइपलाइन पर मंडराते खतरे से तेल $108 के पार, भारत क्यों बेचैन?

Crude Oil: कच्चे तेल की कीमत 4 महीनों के हाई पर पहुंच गया है. क्रूड ऑयल की कीमत 108 डॉलर के पार जा चुकी है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में 11 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 0.87 फीसदी की तेजी आई और इसके रेट 108.61 डॉलर प्रति औंस के पार चले गए.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 11, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:54 AM IST
ईरान जंग 'आउट ऑफ कंट्रोल', 40 साल पुराने पाइपलाइन पर मंडराते खतरे से तेल $108 के पार, भारत क्यों बेचैन?

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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