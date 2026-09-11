ईरान जंग 'आउट ऑफ कंट्रोल', 40 साल पुराने पाइपलाइन पर मंडराते खतरे से तेल $108 के पार, भारत क्यों बेचैन?

Crude Oil Price: एक तरफ भारत ब्रिक्स देशों की मेजबानी कर रहा है. रूस, चीन समेत ब्रिक्स के ताकतवर देशों के नेता भारत पहुंच रहे हैं. जियो पॉलिटिकल टेंशन के बीच निवेश, समझौते और ग्लोबल स्थिरता को लेकर चर्चा होगी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध फिर से तेज हो गया है, जिसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख रहा है.
कितना महंगा हुआ कच्चा तेल
क्रूड ऑयल की कीमत 108 डॉलर के पार जा चुकी है. ग्लोबल ऑयल मार्केट में 11 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत में 0.87 फीसदी की तेजी आई और इसके रेट 108.61 डॉलर प्रति औंस के पार चले गए. WTI (West Texas Intermediate) ऑयल की कीमत 0.68 फीसदी 103.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की बढ़ती कीमत भारत की चिंता बढ़ा सकती है.
भारत के लिए क्यों बढ़ सकती है टेंशन
भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है. 40 से अधिक देशों से जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है. अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत इसी तरह से बढ़ती रही, तो भारत का तेल आयात बिल बढ़ता चला जाएगा. होर्मिज का रास्ता बंद होने की वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है. शिपिंग कंपनियों का इंश्योरेंस बिल बढ़ रहा है. जिसका खर्च तेल कंपनियों पर पड़ता है और लागत बढ़ती है. ऐसे में तेल कंपनियां बहुत दिन तक इस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगी और आखिरकार उन्हें तेल के दाम बढ़ाने होंगे. यानी अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर जल्दी ही गिरावट नहीं आई, तो भारत में एक बार फिर से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं.
अमेरिका-ईरान नहीं हो रहे शांत, तेल के दाम में तूफान
अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध तेज हो गए हैं. ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब मिड टर्म चुनाव के बाद युद्ध खत्म होगा. ईरान में हमले तेज हो रहे हैं और तेहरान की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है. इस बीच खबर आई है कि सऊदी अरब की रणनीतिक रूप से बेहद अहम East-West Oil Pipeline पर बड़ा हमला हुआ है. इस हमले में सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने का खतरा है. करीब 1200 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन को तेल का लाइफलाइन माना जाता है. ये पाइपलाइन पूर्वी प्रांत में अबकैक के तेल उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षेत्रों को लाल सागर के किनारे यानबू बंदरगाह से जोड़ती है. इस पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब अपने तेल को बिना होर्मुज से गुजारे लाल सागर के जरिए निर्यात करता है. अगर इस पाइपलाइन को हमले में क्षति पहुंची, तो तेल सप्लाई अटक जाएगी, जो तेल की कीमतों को और उछालने के लिए काफी है.
BREAKING: Saudi Arabia's East-West crude oil pipeline has suffered catastrophic damage in at least 8 locations, per initial reports citing diplomatic channels.
This comes after satellite data showed a fire burning along the pipeline route southeast of Medina with a black smoke…
— The Hormuz Letter (@HormuzLetter) September 11, 2026