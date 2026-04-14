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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: ईरान की तरफ से 5 साल तक परमाणु प्रोजेक्ट रोकने का प्रस्ताव, क्रूड के दाम में आई ग‍िरावट

Crude Oil Price: ईरान की तरफ से 5 साल तक परमाणु प्रोजेक्ट रोकने का प्रस्ताव, क्रूड के दाम में आई ग‍िरावट

Petrol Price: क्रूड ऑयल के दाम में नरमी आने के बाद देश की तेल कंपन‍ियों पर दबाव कम होगा. एक र‍िपोर्ट में कहा गया था क‍ि अमेर‍िका और ईरान के बीच यद‍ि तनाव लंबे समय तक जारी रहा तो क्रूड के दाम चढ़कर 140 डॉलर प्रति‍ बैरल तक पहुंच सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:09 AM IST
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Crude Oil Price: ईरान की तरफ से 5 साल तक परमाणु प्रोजेक्ट रोकने का प्रस्ताव, क्रूड के दाम में आई ग‍िरावट

Crude Oil Price: पाक‍िस्‍तान में अमेर‍िका और ईरान के बीच हुई बातचीत में क‍िसी तरह का हल नहीं न‍िकलने के दूसरे द‍िन क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. दोनों देशों के बीच हुई बातचीत फेल होने के बाद क्रूड के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी और दाम चढ़कर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के लेक‍िन अब इसमें ग‍िरावट देखी जा रही है. क्रूड के दाम में ग‍िरावट ईरान की तरफ से 5 साल के ल‍िए परमाणु प्रोजेक्ट रोकने के प्रस्‍ताव के बाद देखी जा रही है. हालांकि अमेरिका की तरफ से इसे नहीं माना जा रहा और 20 साल रोक की मांग पर जोर दिया जा रहा है.

डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है. ट्रंप की तरफ से दी गई चेतावनी में साफ कहा गया है क‍ि कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी के पास आया तो उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा. इससे भी तेल को लेकर बन रही अन‍िश्‍च‍ितता में व‍िराम लगा है. पाकिस्तान में प‍िछले द‍िनों हुई बातचीत के दौरान ईरान की परमाणु गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान की तरफ से एक-दूसरे को प्रस्ताव द‍िये गए थे. न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित र‍िपोर्ट के अनुसार ईरान ने 5 साल तक अपने परमाणु प्रोजेक्ट को रोकने का प्रस्ताव दिया था. लेक‍िन अमेरिका की तरफ से इसे नहीं माना गया और 20 साल रोक की मांग पर जोर दिया गया.

यह भी पढ़ें: US-Iran War: एशिया में बढ़ सकती है तबाही! दुनिया के इन देशों को हो सकता है नुकसान?

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आज क्या है कच्चे तेल की कीमत

मंगलवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में ग‍िरावट देखी गई और यह 3 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक टूट गया. मंगलवार को बाजार खुलने के साथ ही WTI क्रूड ऑयल का दाम 2 प्रत‍िशत से ज्‍यादा ग‍िरकर 96.81 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. इसी तरह से ब्रेंट क्रूड के दाम में भी नरमी देखी गई और यह भी 2 प्रत‍िशत टूटकर 97.43 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया. ईरान और इजरायल के बीच 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद क्रूड ऑयल के दाम में उठा-पटक बनी हुई है.

क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम

क्रूड के दाम में उठा-पटक का असर सीधे तौर पर पेट्रोल-डीजल के रेट पर देखा जाता है. प‍िछले द‍िनों क्रूड के दाम में तेजी आई तो तेल कंपन‍ियों के प्राफ‍िट पर सीधा असर पड़ा. इसे मैनेज करने के लि‍ए सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती कर तेल कंपन‍ियों के दबाव को कम क‍िया. अगर क्रूड के दाम लंबे समय तक 100 डॉलर के पार बने रहे तो इसका बोझ आम आदमी पर देखने को म‍िल सकता है.

यह भी पढ़ें: LPG संकट के बीच होर्मुज से भारत के ल‍िए बड़ी खुशखबरी, 15 लाख स‍िलेंडर का हुआ इंतजाम!

पेट्रोल-डीजल के रेट

> दिल्ली : पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर
> मुंबई: पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर
> चेन्नई: पेट्रोल 100.84, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर
> कोलकाता: पेट्रोल 105.45, डीजल 91.81 रुपये प्रति लीटर

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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