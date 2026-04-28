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अमेर‍िका-ईरान के बीच होगा समझौता? क्रूड ऑयल के दाम में मामूली तेजी, पेट्रोल-डीजल पर क्‍या है अपडेट

Petrol Price Today: होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने के बाद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं देखा गया. हालांक‍ि प‍िछले द‍िनों कुछ सोशल मीड‍िया र‍िपोर्ट में दाम में चुनाव बाद तेतजी आने की बात कही जा रही थी, ज‍िसे सरकार ने खार‍िज कर द‍िया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 28, 2026, 06:51 AM IST
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Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने के बाद अब समझौता होने की उम्‍मीद बन रही है. सोमवार को दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह के संकेत द‍िये गए. इससे यह उम्‍मीद तेज हो गई है क‍ि जल्द ही दोनों देशों के बीच कोई समझौता हो सकता है. अमेर‍िका ने कहा ईरान की तरफ से समझौते का नया प्रस्ताव मिला है, नए प्रस्‍ताव पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से व‍िचार क‍िया जा रहा है. दूसरी तरफ क‍िसी भी समझौते पर पहुंचने से पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर चर्चा की. इसके बाद वह फ‍िर से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं.

इस बीच क्रूड ऑयल के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमति बनने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में गि‍रावट देखने को म‍िल सकती है. मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान क्रूड ऑयल का दाम मामूली रूप से चढ़कर 109 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब पहुंच गया. प‍िछले द‍िनों जब दोनों देशों के बीच सहमत‍ि की खबर आई तो क्रूड ग‍िरकर 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. अब फ‍िर से क्रूड ऑयल 100 डॉलर के पार ट्रेंड कर रहा है.

होर्मुज स्‍ट्रेट बंद होने के बाद क्रूड में तेजी

मंगलवार सुबह WTI क्रूड का दाम चढ़कर 96.97 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड भी चढ़कर 108.60 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. 28 फरवरी को इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. ईरान की तरफ से होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) को बंद क‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है. इसके बंद होने से म‍िड‍िल ईस्‍ट से तेल की आवाजाही प्रभाव‍ित हो रही है. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों तरफ से नौसेना की गतिविधियां चल रही हैं.

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सरकार ने कीमत बढ़ाने से क‍िया इनकार

प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने सोशल मीडिया पर जारी क‍िये जा रहे उन दावों को खारिज कर द‍िया, ज‍िनमें दावा क‍िया जा रहा था क‍ि चुनाव बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में तेजी आ सकती है. सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया क‍ि देश में पेट्रोल-डीजल के रेट में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया, ज‍िसमें कहा जा रहा था क‍ि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के दाम में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती हैं.

आज द‍िल्‍ली में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.71

  • मुंबईमें पेट्रोल ₹103.54, डीजल ₹90.01

  • कोलकाता में पेट्रोल ₹105.45, डीजल ₹91.81

  • चेन्नई में पेट्रोल ₹100.84, डीजल ₹92.38

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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