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Crude Oil: अमेर‍िका के तेहरान पर हमले जारी, क्रूड के दाम में लगी 'आग', चढ़कर 90 डॉलर के करीब पहुंचा

Petrol-Diesel Price: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर लगातार हमले क‍िये जा रहे हैं. इससे इंटरनेशनल क्रूड मार्केट में तेजी देखी जा रही है. आज ही ब्रेंट क्रूड का दाम करीब 4 डॉलर प्रत‍ि बैरल चढ़ गया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 18, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:12 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका के तेहरान पर हमले जारी, क्रूड के दाम में लगी 'आग', चढ़कर 90 डॉलर के करीब पहुंचा
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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