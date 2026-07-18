Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका की तरफ से लगातार सातवें दिन ईरान पर बमबारी की गई. अमेरिका कहना है क‍ि ईरान की सैन्य क्षमता को लगातार कमजोर करने के मकसद से हमले क‍िये जा रहे हैं. लगातार बढ़ रहे तनाव ने ग्‍लोबल लेवल पर ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी है. अमेर‍िका और ईरान के बीच बढ़ रहे सैन्य टकराव से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी आई है. दुन‍ियाभर में क्रूड की सप्‍लाई प्रभाव‍ित होने के डर से शन‍िवार सुबह ब्रेंट क्रूड के दाम में करीब 4 डॉलर प्रत‍ि बैरल की तेजी देखी गई. इसी तरह ब्रेंट क्रूड भी साढ़े 3 डॉलर प्रत‍ि बैरल चढ़ गया.