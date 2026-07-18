Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है. अमेरिका की तरफ से लगातार सातवें दिन ईरान पर बमबारी की गई. अमेरिका कहना है कि ईरान की सैन्य क्षमता को लगातार कमजोर करने के मकसद से हमले किये जा रहे हैं. लगातार बढ़ रहे तनाव ने ग्लोबल लेवल पर ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ रहे सैन्य टकराव से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त तेजी आई है. दुनियाभर में क्रूड की सप्लाई प्रभावित होने के डर से शनिवार सुबह ब्रेंट क्रूड के दाम में करीब 4 डॉलर प्रति बैरल की तेजी देखी गई. इसी तरह ब्रेंट क्रूड भी साढ़े 3 डॉलर प्रति बैरल चढ़ गया.
अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ लगातार की जा रही सैन्य कार्रवाई के बाद ऑयल मार्केट लगातार तेजी आ रही है. शनिवार सुबह WTI क्रूड साढ़े 3 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 82.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 4 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 88.10 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए. क्रूड ऑयल की दोनों वैरायटी इस समय चढ़कर अपने एक महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. आने वाले दिनों में इससे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है.
जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव के बीच निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, पड़ोसी देश इस मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में जंग होने की संभावना कम जताई जा रही है. आने वाले समय में स्थिति बिगड़ी तो क्रूड ऑयल चढ़कर 90 डॉलर प्रति बैरल के भी पार जा सकता है. यह विवाद 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर है, जहां से दुनियाभर की जरूरत का तेल और एलएनजी (LNG) व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा गुजरता है. ईरान की तरफ से इस रूट को ब्लॉक करने की धमकी के बाद दुनियाभर के देशों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं.
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है, जिससे पिछले जून में हुआ संघर्ष विराम समझौता टूट गया है. अमेरिका द्वारा ईरान के तटीय सुरक्षा तंत्र और मिसाइल ठिकानों पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों के जवाब में, ईरान ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई घोषित कर दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान अब यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए लाल सागर के 'बाब अल-मंदेब' जलडमरूमध्य (गेटवे) को बंद कर सकता है. अगर ऐसा हुआ, तो वैश्विक व्यापार के दो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग एक साथ ठप हो जाएंगे.
दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने आगाह किया है कि अगर खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति में रुकावट जारी रही, तो इस साल की चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकता है. हालांकि, यदि तनाव थमता है और तेल उत्पादन में तेजी से सुधार होता है, तो साल के आखिर तक कीमतें गिरकर 60 डॉलर के स्तर पर भी आ सकती हैं. इसी दौरान, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) की रिपोर्ट में सामने आया है कि 10 जुलाई को समाप्त हफ्ते में अमेरिका के कच्चे तेल के भंडार में 1.7 मिलियन बैरल की कमी दर्ज की गई है.
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आई तेजी से आम लोगों को तगड़ा झटका लगा है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड महंगा होने के कारण अब घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल सस्ता होने के आसार फिलहाल खत्म नजर आ रहे हैं. इस उथल-पुथल के बीच जनता के लिए बस इतनी राहत है कि भारतीय तेल कंपनियों ने आज सुबह भी घरेलू कीमतों को बढ़ने नहीं दिया. सरकारी तेल कंपनियों के नए रेट के मुताबिक, दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है.