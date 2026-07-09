Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़कर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिम शांति समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया है. इस ऐलान के कुछ ही देर बार अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किये जा रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की तरफ से जारी बयान में हालिया सैन्य कार्रवाई को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को मजबूत करना है. साथ ही ईरान को हरकत को बंद करना है. खाड़ी देशों के बीच फिर से जंग के हालात बन रहे हैं. ईरान ने भी अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है. जंग के हालात के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर फिर से 79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.
अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर हमला किये जाने के बाद तेल की कीमत में जबरदस्त इजाफा देखा गया. पिछले दिनों कच्चा तेल गिरकर 65 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था, वहीं अब 79 डॉलर पर पहुंच गया है. गुरुवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत में एक डॉलर की तेजी आई और यह 79 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. इसके अलावा WTI क्रूड की बात करें तो इसमें भी तेजी देखी गई और यह चढ़कर 74.41 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
पिछले दो दिन के दौरान कच्चा तेल फिर से चढ़ गया है. अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध विराम के बीच बढ़े तनाव और अमेरिकी हमलों से क्रूड में तेजी देखी जा रही है. होर्मुज स्ट्रेट में दो कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा रही है. ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में स्थित ईरानशहर एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है. हमले की चपेट में आने से एक दमकलकर्मी की मौत भी हो गई. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए हैं.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की तरफ से जहाजों पर किये गए हमलों के जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के कई जगहों पर हमले किए. इन हमलों से फिर से होर्मुज बंद होने की आशंका बढ़ गई. ऐसे में तेल की कीमत में और इजाफा किया जा सकता है. क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत ने देश में पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती की उम्मीद को खत्म कर दिया है. गुरुवार सुबह तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर है.