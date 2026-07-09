Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़कर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतरिम शांति समझौते को खत्‍म करने का ऐलान कर द‍िया है. इस ऐलान के कुछ ही देर बार अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले क‍िये जा रहे हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की तरफ से जारी बयान में हाल‍िया सैन्य कार्रवाई को स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को मजबूत करना है. साथ ही ईरान को हरकत को बंद करना है. खाड़ी देशों के बीच फ‍िर से जंग के हालात बन रहे हैं. ईरान ने भी अमेरिका को पर‍िणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है. जंग के हालात के बीच क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त उछाल देखा जा रहा है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर फ‍िर से 79 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया है.