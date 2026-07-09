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Crude Oil: अमेर‍िका ने ईरान पर क‍िये ताबड़तोड़ हमले, क्रूड के दाम में आया उछाल; पेट्रोल-डीजल पर क्‍या है अपडेट?

Petrol-Diesel Price: होर्मुज स्‍ट्रेट में तनाव बढ़ने के बाद अमेर‍िका ने ईरान के अलग-अलग ठ‍िकानों पर ताबड़तोड़ हमले क‍िये हैं. इसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 09, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:38 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका ने ईरान पर क‍िये ताबड़तोड़ हमले, क्रूड के दाम में आया उछाल; पेट्रोल-डीजल पर क्‍या है अपडेट?
Image Credit: AISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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