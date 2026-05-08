Petrol Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव कुछ शांत ही हुआ था कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि ईरान ने अमेरिका के तीन अत्याधुनिक युद्धपोत के होर्मुज से गुजरने के दौरान हमला किया. इसके बाद दोनों देशों में फिर से टेंशन बढ़ने की आशंका है.
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Crude Oil Price: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिका और ईरान का तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि अमेरिका के तीन अत्याधुनिक युद्धपोत (डिस्ट्रॉयर) के होर्मुज से गुजरने के दौरान ईरानी हमलावरों ने हमला किया. इस दौरान अमेरिकी सेना की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद तीनों युद्धपोत सुरक्षित तरीके से गुजर गए. पिछले दिनों ट्रंप की तरफ से ऑपरेशन फ्रीडम को रोके जाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई गई थी. जिसके बाद क्रूड ऑयल में नरमी देखी गई थी. लेकिन अब हालिया घटनाक्रम के बाद दाम में फिर से तेजी देखी जा रही है.
शुक्रवार के कारोबारी सत्र में क्रूड ऑयल के दाम में फिर से तेजी देखी जा रही है. होर्मुज स्ट्रेट के हालिया अपडेट के बाद क्रूड ऑयल का दाम चढ़कर 102 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना की तरफ से की गई जवाबी कार्रवाई में ईरान को भारी नुकसान हुआ है. इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का असर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जा रहा है. शुक्रवार के कारोबारी सत्र के दौरान ब्रेंट क्रूड 2.33 डॉलर चढ़कर 102.4 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 1.85 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 96.66 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
ट्रंप ने यह पहले ही साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक घेराबंदी में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अमेरिका की तरफ से 'प्रोजेक्ट फ्रीडम’ को रोके जाने का फैसला पूरी तरह रणनीतिक है. यह कदम होर्मुज सेक्टर में फंसे जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और हालात को कुछ हद तक शांत करने के लिए उठाया गया है. अपने इस कदम के साथ ही अमेरिका यह भी साफ करना चाहता है कि वह ईरान पर अपने इरादे से पीछे नहीं हटेगा.
ग्लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेकिन घरेलू लेवल पर अभी पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिला है. पिछले दिनों पेट्रोलियम मिनिस्टर ने उन दावों को भी खारिज कर दिया था जिनमें कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को मिलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा कि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, जिसमें कहा जा रहा था कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.
नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.
कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.