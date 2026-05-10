Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान की जंग के बीच ग्‍लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में फ‍िर से तेजी का दौर देखा जा रहा है. 28 फरवरी को इजरायल के हमले से पहले क्रूड का दाम 70 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब था. लेक‍िन बाद में अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद यह चढ़कर 125 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक चला गया. अभी भी ईरान-अमेरिका के बीच जंग को लेकर अन‍िश्‍च‍ितता का माहौल देखा जा रहा है. इस समय अमेर‍िका और ईरान का रुख इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम को प्रभाव‍ित करने में सबसे अहम भूम‍िका न‍िभा रहे हैं. यद‍ि दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा तो दाम में तेजी देखी जाएगी. लेक‍िन इसके उलट, दोनों देशों के बीच यद‍ि डील हुई तो कीमत ग‍िरकर नीचे आ जाएंगी.

प‍िछले करीब ढाई महीने से चल रही जंग के बाद अमेरिका अब ईरान से समझौता करने के लिए तैयार है. लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में ईरान के झंडा लगे जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से तनाव फिर बढ़ गया है. इंटनेशनल मार्केट में रव‍िवार को क्रूड ऑयल के दाम में फिर से तेजी देखी गई. ब्रेंट क्रूड ऑयल के रेट चढ़कर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार देखे गए. कच्‍चे तेल के दाम में तेजी का असर दुन‍ियाभर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत के रूप में देखा जा रहा है. अमेरिका में भी तेल के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं.

आज क्‍या है क्रूड ऑयल का रेट?

रव‍िवार को क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. क्रूड ऑयल का दाम 1.23 डॉलर प्रत‍ि बैरल चढ़कर 101.3 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार चला गया. इसके अलावा वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 95.42 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. दूसरी तरफ भारत में सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से तेल की कीमत में क‍िसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई. क्रूड ऑयल के दाम दोगुने हो चुके हैं. शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इम्‍पोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और तेल कंपनियों पर घाटे का दबाव भी. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 30000 करोड़ रुपये महीने की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है.

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घरेलू बाजार में तेल के रेट पर अपडेट

ग्‍लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेक‍िन घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम प‍िछले चार साल के लेवल पर ही चल रहे हैं. प‍िछले द‍िनों पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर ने उन दावों को भी खारिज कर द‍िया था, ज‍िनमें कहा जा रहा था क‍ि चुनाव के बाद पेट्रोल-डीजल में तेजी देखने को म‍िलेगी. सरकार ने बयान जारी कर कहा क‍ि देश में तेल की कीमत में इजाफा करने का फिलहाल कोई प्‍लान नहीं है. उन्होंने उन रिपोर्ट्स को भी फर्जी बताया, ज‍िसमें कहा जा रहा था क‍ि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल में 25 से 28 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत