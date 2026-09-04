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Crude Oil: फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? अमेरिका-ईरान जंग और पुतिन के बयान से क्रूड ऑयल में तेजी

Petrol-Diesel Price: मिडिल ईस्ट में अमेरिका-ईरान तनाव और इजरायल की धमकियों के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में भारी हलचल जारी है. पुतिन के शांति समझौते के बयान और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही कम होने का ऑयल मार्केट पर क्या असर पड़ रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 04, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:25 AM IST
Crude Oil: फिर महंगा होगा पेट्रोल-डीजल? अमेरिका-ईरान जंग और पुतिन के बयान से क्रूड ऑयल में तेजी
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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