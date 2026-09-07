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Crude Oil: यूएस-ईरान जंग के बीच क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी, कंपनियों ने जारी किये पेट्रोल-डीजल के रेट

Petrol Diesel Rate: अमेरिका और ईरान की जंग के बीच क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है. दूसरी तरफ ओपेक देशों की मीटिंग में अक्टूबर महीने के लिए क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 07, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:32 AM IST
Crude Oil: यूएस-ईरान जंग के बीच क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी, कंपनियों ने जारी किये पेट्रोल-डीजल के रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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