/Crude Oil: यूएस-ईरान जंग के बीच क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी, कंपनियों ने जारी किये पेट्रोल-डीजल के रेट

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में तहलका मचा दिया है. होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में कमर्शियल और सैन्य जहाजों पर आमने-सामने के हमलों के बाद क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है. ब्रेंट क्रूड और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) दोनों की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. इससे दुनियाभर में तेल की कीमत बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है. अमेरिकी सेंट्रल कमान ने शनिवार को ईरान के तीन तेल टैंकरों पर हमला किया, इनमें से एक ईरान के प्रमुख तेल एक्सपोर्ट हब खरग द्वीप के पास था.
इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने भी जोरदार पलटवार किया. ईरान ने क्लेम किया कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में गैर कानूनी रास्तों से जा रहे तीन तेल टैंकरों और अन्य सेक्टर में तीन अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. दोनों देशों की तरफ से की गई इस सीधी कार्रवाई को समुद्री संघर्ष में बड़े और बेहद खतरनाक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है. सैन्य टकराव बढ़ने से इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड वायदा चढ़कर 96.80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं WTI क्रूड 66 सेंट की तेजी के साथ 92.14 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया.
पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 7.8 प्रतिशत और WTI क्रूड में करीब 10 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली तेल सप्लाई में बड़ी रुकावट आई है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की कुल तेल सप्लाई के पांचवें हिस्से के आवागमन का अहम रास्ता है. केपलर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 दिन में इस रूट से औसतन केवल 10 कमर्शियल जहाज ही गुजरे हैं, जो मई के बाद का सबसे निचला लेवल है. इसके अलावा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुसार, ईरान आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट के बाहर एक प्रतिबंधित जोन (Restricted Zone) घोषित करने का प्लान कर रहा है. इससे जहाजों की आवाजाही और मुश्किल हो सकती है.
ग्लोबल क्राइसिस के बीच OPEC+ देशों ने अपनी बैठक के दौरान अक्टूबर महीने के लिए तेल प्रोडक्शन पॉलिसी में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. जानकारों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच यह तनाव लंबा खींच सकता है. एएनजेड एनालिस्ट के अनुसार, 2026 की चौथी तिमाही तक तेल निर्यात सीमित रहने की आशंका है. मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल होने में 2027 की पहली या दूसरी तिमाही तक का समय लग सकता है.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम जनता का यही सवाल था कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.