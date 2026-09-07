/Crude Oil: यूएस-ईरान जंग के बीच क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी, कंपनियों ने जारी किये पेट्रोल-डीजल के रेट

पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में 7.8 प्रतिशत और WTI क्रूड में करीब 10 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. दरअसल, होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते होने वाली तेल सप्लाई में बड़ी रुकावट आई है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की कुल तेल सप्लाई के पांचवें हिस्से के आवागमन का अहम रास्ता है. केपलर (Kpler) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 10 दिन में इस रूट से औसतन केवल 10 कमर्शियल जहाज ही गुजरे हैं, जो मई के बाद का सबसे निचला लेवल है. इसके अलावा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अनुसार, ईरान आने वाले दिनों में होर्मुज स्ट्रेट के बाहर एक प्रतिबंधित जोन (Restricted Zone) घोषित करने का प्लान कर रहा है. इससे जहाजों की आवाजाही और मुश्किल हो सकती है.