Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच लागू क‍िया गया 60 द‍िन का अस्‍थायी सीजफायर टूट गया है. दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. म‍िड‍िल ईस्‍ट में फ‍िर से जंग के हालात हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दोबारा होर्मुज स्‍ट्रेट (Strait of Hormuz) में नाकेबंदी शुरू कर दी है. ट्रंप के आदेश के बाद अमेर‍िकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं. दूसरी तरफ ईरान ने भी बचाव में 'ऑपरेशन अल-नसर 2' शुरू कर दिया है. दोनों देशों की तरफ से कार्यवाही क‍िये जाने के बाद ग्‍लोबल मार्केट में तेल का संकट फ‍िर से गहरा गया है और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल देखा जा रहा है. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड डेढ़ प्रत‍िशत से ज्‍यादा चढ़कर 86 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. WTI क्रूड भी 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर चल रहा है.