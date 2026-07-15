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Crude Oil: अमेर‍िका-ईरान के बीच जंग तेज होने के आसार, क्रूड में फ‍िर आया उबाल; आज क्‍या है पेट्रोल-डीजल का रेट?

Petrol Price in Delhi: म‍िड‍िल ईस्‍ट में एक बार फ‍िर से जंग छ‍िड़ गई है. अमेर‍िका और ईरान की सेना की तरफ से एक-दूसरे पर हमले तेज कर द‍िये गए हैं. दोनों देशों की कार्रवाई के बाद ग्‍लोबल मार्केट में तेल का संकट गहराने की आशंका है और कच्‍चे तेल के दाम में तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 15, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:13 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका-ईरान के बीच जंग तेज होने के आसार, क्रूड में फ‍िर आया उबाल; आज क्‍या है पेट्रोल-डीजल का रेट?
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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