Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच लागू किया गया 60 दिन का अस्थायी सीजफायर टूट गया है. दोनों देश एक-दूसरे पर हमले कर रहे हैं. मिडिल ईस्ट में फिर से जंग के हालात हैं. अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दोबारा होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में नाकेबंदी शुरू कर दी है. ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई हैं. दूसरी तरफ ईरान ने भी बचाव में 'ऑपरेशन अल-नसर 2' शुरू कर दिया है. दोनों देशों की तरफ से कार्यवाही किये जाने के बाद ग्लोबल मार्केट में तेल का संकट फिर से गहरा गया है और क्रूड ऑयल के दाम में उछाल देखा जा रहा है. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर 86 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. WTI क्रूड भी 80 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा है.
पिछले दिनों 65 डॉलर प्रति बैरल तक गिरने वाला क्रूड ऑयल अब चढ़कर एक महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. गैसोलीन के दाम भी पिछले डेढ़ महीने के सबसे ऊंचे लेवल पर दर्ज किये गए. अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर खत्म होने और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हुए हमलों ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित किया है. कच्चे तेल की कीमत में आए उछाल का कारण होर्मुज स्ट्रेट में बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन है.
इस बीच यूएई (UAE) ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी मार्ग से गुजर रहे उसके दो तेल टैंकरों पर ओमान के समुद्री क्षेत्र में ईरान की तरफ से हमला किया गया. कच्चे तेल की कीमत को बढ़ाने में यूक्रेन और रूस की जंग ने भी बड़ी भूमिका निभाई है. यूक्रेन ने रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर ड्रोन हमलों को तेज कर दिया है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने जून के महीने में अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को रिकॉर्ड 41 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा दिया है. ग्लोबल लेवल पर सप्लाई बढ़ने के संकेत आने वाले समय में क्रूड की कीमत को नीचे ला सकते हैं.
अमेरिका और ईरान के तनाव के बाद होर्मुज में फिर से टेंशन बढ़ गई है. इसके साथ ही इस अहम समुद्री मार्ग से क्रूड की सप्लाई पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भारत अपनी जरूरत का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. तेल के दाम में तेजी आने के बाद भारत तक सप्लाई पहुंचने में होने वाली परेशानी से एनर्जी क्राइसिस बढ़ सकता है. यदि क्रूड ऑयल के रेट में तेजी आई और तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ा तो घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल फिर से महंगा हो सकता है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड की कीमत में फिर से तेजी के बाद आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल महंगे होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के दाम में कटौती की रही-सही संभावना फिलहाल खत्म होती दिख रही है. सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से आज सुबह जारी की गई कीमत के अनुसार, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बनी हुई है. एक नजर डालते हैं कि देश के चारों प्रमुख महानगरों में आज ईंधन के ताजा रेट क्या हैं-