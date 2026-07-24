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होर्मुज के बाद लाल सागर में भी तनाव, 100 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड; आपके शहर में आज क्‍या है पेट्रोल का रेट?

Petrol Price in Delhi: हूती व‍िद्रोह‍ियों की तरफ से लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमला क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में जबरदस्‍त तेजी आई है. हालांक‍ि, तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 24, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:10 AM IST
होर्मुज के बाद लाल सागर में भी तनाव, 100 डॉलर के पार पहुंचा क्रूड; आपके शहर में आज क्‍या है पेट्रोल का रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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