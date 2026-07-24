Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट का संकट बढ़ने और अमेरिका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई. जब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, उसके बाद से पिछले 20 दिन के दौरान ही क्रूड के दाम में 40 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल देखा जा रहा है. तेल की कीमत में उछाल लाल सागर (Red Sea) में तेल टैंकरों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला किये जाने के बाद देखा जा रहा है. इंटरनेशल स्टैंटर्ड ब्रेंट क्रूड के दाम 6 प्रतिशत से ज्यादा की छलांग लगाकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए.
शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड 100.50 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेंड कर रहा है. इसके अलावा WTI क्रूड को 92 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर देखा गया. तेहरान समर्थित हूती विद्रोहियों की तरफ से सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों पर हमले का दावा करने के बाद यह जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. हालिया अपडेट के बाद ईरान से चल रहे संघर्ष के बीच खतरनाक जंग का संकेत मिल रहा है. अब तक जहाजों पर होने वाले ज्यादातर हमले होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ही फोकस्ड रहे. लेकिन यह खतरा अब लाल सागर तक फैल चुका है.
लाल सागर वाला समुद्री मार्ग बेहद संवेदनशील है क्योंकि बाब अल-मंदेब स्ट्रेट से होकर रोज लाखों बैरल क्रूड दुनियाभर के बाजार में पहुंचता है. इसके अलावा ग्लोबल समुद्री ट्रेड का करीब 12 से 15 प्रतिशत हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. कच्चे तेल की कीमत में आई भारी तेजी ने अमेरिका समेत दुनियाभर में तेल की कीमत में इजाफा कर दिया है. अमेरिका में पेट्रोल की एवरेज प्राइस बढ़कर 4.09 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गया है. नए संकट ने जून के मिड में अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस एमओयू के बाद मिली राहत को पूरी तरह खत्म कर दिया है.
दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ईरान की तरफ से निशाना बनाए जाने वाले हर जहाज के बदले वे ईरान के एक पुल या बिजली प्लांट को निशाना बनाएंगे. इस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हूती विद्रोहियों ने टैंकरों पर हमले की बात कबूल कर ली. सऊदी मीडिया के अनुसार लाल सागर में हुए एक हमले के बाद एनसेलिया नाम के तेल टैंकर में आग लग गई थी. इस अपडेट के बाद ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई की पुरानी चिंता को फिर से हवा दे दी है. तेल की कीमतों में आए इस भूचाल से बॉन्ड यील्ड में भी बड़ा उछाल देखा गया है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में आए उछाल ने सस्ते पेट्रोल-डीजल का इंतजार कर रहे आम लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रूड महंगा होने के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में कटौती की जो गुंजाइश बन रही थी, वह अब यह पूरी तरह खत्म हो गई है. हालांकि, इस ग्लोबल उठापटक के बीच राहत की बात यह है कि भारतीय तेल कंपनियों ने आज सुबह भी पेट्रोल -डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया. सरकारी तेल कंपनियों के ताजा आंकड़ों के अनुसार, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के लेवल पर स्थिर बना हुआ है.