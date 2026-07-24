Crude Oil Price: म‍िड‍िल ईस्‍ट का संकट बढ़ने और अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव बढ़ने से क्रूड ऑयल की कीमत में फ‍िर से जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की कीमत चढ़कर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार पहुंच गई. जब से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, उसके बाद से प‍िछले 20 द‍िन के दौरान ही क्रूड के दाम में 40 प्रत‍िशत से ज्‍यादा का उछाल देखा जा रहा है. तेल की कीमत में उछाल लाल सागर (Red Sea) में तेल टैंकरों पर हूती विद्रोहियों की तरफ से हमला क‍िये जाने के बाद देखा जा रहा है. इंटरनेशल स्‍टैंटर्ड ब्रेंट क्रूड के दाम 6 प्रतिशत से ज्‍यादा की छलांग लगाकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए.