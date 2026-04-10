Iran America Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की खबर आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में छह साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई थी. लेकिन अब सीजफायर को लेकर असमंजस बना हुआ है, जिसके बाद क्रूड के दाम में फिर से तेजी देखी जा रही है.
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Crude Oil Latest Price: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई थी. लेकिन सीजफायर के बीच अनिश्चितता के चलते लगातार दो दिन से क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड 0.66 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 98.53 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड +0.79 डॉलर प्रति बैरल चढ़कर 96.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. समझौते के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों के आवागमन को सीमित करने और इजरायल-लेबनान हमलों को लेकर उठे सवालों ने तेल व्यापारियों को सतर्क कर दिया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात को ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया था. इसमें होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों के लिए फिर से खोले जाने की बात थी. इसके बाद बुधवार को क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट देखी गई. ब्रेंट क्रूड 16 प्रतिशत लुढ़ककर 92-95 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया. डब्ल्यूटीआई क्रूड भी करीब 16 प्रतिशत की गिरावट के साथ 95 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था. क्रूड के दाम में पिछले छह साल के दौरान यह सबसे बड़ी गिरावट थी. बाजार को उम्मीद थी कि युद्धविराम से ग्लोबल सप्लाई दूर होगी और तेल के दाम में स्थिरता रहेगी.
हालांकि, गुरुवार को हालत बदल गए. ईरान की तरफ से आरोप लगाया कि सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है और इजरायल के लेबनान पर हमलों के कारण होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं हुई है. सैकड़ों टैंकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं. इस अनिश्चितता के बाद तेल की कीमत में फिर से तेजी देखी गई. गुरुवार के बाद आज शुक्रवार को भी क्रूड में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड 98.53 डॉलर प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 96.71 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. हालांकि, इजरायल-लेबनान में सीधी बातचीत शुरू होने की खबर के बाद कुछ राहत की उम्मीद है.
जानकारों का मानना है कि सीजफायर को लेकर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता. यदि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुला तो तेल की सप्लाई प्रभावित रहेगी. इससे तेल के दाम एक बार फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकते हैं. ग्लोबल लेवल पर 20 प्रतिशत तेल होर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है. 85 प्रतिशत तेल की सप्लाई के लिये आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत पर असर पड़ सकता है. सरकार का दावा है कि देश के पास भरपूर बफर स्टॉक है.
आने वाले कुछ दिनों में बाजार के हालात साफ होंगे. यदि सीजफायर मजबूत हुआ तो कीमतें दोबारा गिर सकती हैं, वरना एनर्जी क्राइसिस गहरा सकती है. फिलहाल निवेशकों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही ळै और हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं.