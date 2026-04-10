Advertisement
trendingNow13172834
Hindi NewsबिजनेसCrude Oil Price: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर बेअसर! क्रूड ऑयल के दाम में लगातार दूसरे द‍िन तेजी

Crude Oil Price: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर बेअसर! क्रूड ऑयल के दाम में लगातार दूसरे द‍िन तेजी

Iran America Ceasefire: अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर की खबर आने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में छह साल की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन अब सीजफायर को लेकर असमंजस बना हुआ है, ज‍िसके बाद क्रूड के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Crude Oil Price: अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर बेअसर! क्रूड ऑयल के दाम में लगातार दूसरे द‍िन तेजी

Crude Oil Latest Price: अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के ल‍िए सीजफायर का ऐलान होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में 15 फीसदी से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई थी. लेक‍िन सीजफायर के बीच अन‍िश्‍च‍ितता के चलते लगातार दो द‍िन से क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड 0.66 डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 98.53 डॉलर प्रत‍ि बैरल और ब्रेंट क्रूड +0.79 डॉलर प्रत‍ि बैरल चढ़कर 96.71 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. समझौते के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट पर जहाजों के आवागमन को सीमित करने और इजरायल-लेबनान हमलों को लेकर उठे सवालों ने तेल व्यापारियों को सतर्क कर दिया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात को ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान क‍िया था. इसमें होर्मुज स्ट्रेट को तेल टैंकरों के लिए फिर से खोले जाने की बात थी. इसके बाद बुधवार को क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट देखी गई. ब्रेंट क्रूड 16 प्रतिशत लुढ़ककर 92-95 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया. डब्‍ल्‍यूटीआई क्रूड भी करीब 16 प्रतिशत की ग‍िरावट के साथ 95 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया था. क्रूड के दाम में प‍िछले छह साल के दौरान यह सबसे बड़ी ग‍िरावट थी. बाजार को उम्मीद थी कि युद्धविराम से ग्‍लोबल सप्‍लाई दूर होगी और तेल के दाम में स्‍थ‍िरता रहेगी.

ईरान का आरोप, सीजफायर का उल्लंघन क‍िया जा रहा

हालांक‍ि, गुरुवार को हालत बदल गए. ईरान की तरफ से आरोप लगाया कि सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है और इजरायल के लेबनान पर हमलों के कारण होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही पूरी तरह बहाल नहीं हुई है. सैकड़ों टैंकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं. इस अन‍िश्‍च‍ितता के बाद तेल की कीमत में फ‍िर से तेजी देखी गई. गुरुवार के बाद आज शुक्रवार को भी क्रूड में तेजी देखी जा रही है. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड 98.53 डॉलर प्रत‍ि बैरल और ब्रेंट क्रूड 96.71 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. हालांकि, इजरायल-लेबनान में सीधी बातचीत शुरू होने की खबर के बाद कुछ राहत की उम्‍मीद है.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज नहीं खुला तो प्रभाव‍ित होगी तेल की सप्‍लाई

जानकारों का मानना है कि सीजफायर को लेकर पूरा भरोसा नहीं क‍िया जा सकता. यद‍ि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह नहीं खुला तो तेल की सप्‍लाई प्रभाव‍ित रहेगी. इससे तेल के दाम एक बार फ‍िर से 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के पार जा सकते हैं. ग्‍लोबल लेवल पर 20 प्रतिशत तेल होर्मुज स्‍ट्रेट से ही होकर गुजरता है. 85 प्रत‍िशत तेल की सप्‍लाई के लि‍ये आयात पर न‍िर्भर रहने वाले भारत जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमत पर असर पड़ सकता है. सरकार का दावा है क‍ि देश के पास भरपूर बफर स्‍टॉक है.

आने वाले कुछ द‍िनों में बाजार के हालात साफ होंगे. यद‍ि सीजफायर मजबूत हुआ तो कीमतें दोबारा गिर सकती हैं, वरना एनर्जी क्राइस‍िस गहरा सकती है. फिलहाल निवेशकों की तरफ से सतर्कता बरती जा रही ळै और हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

crude oil

Trending news

मुस्लिमों के लिए 1000 करोड़ की डील? वोटिंग से पहले हुमायूं - ओवैसी की दोस्ती टूटी
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों के लिए 1000 करोड़ की डील? वोटिंग से पहले हुमायूं - ओवैसी की दोस्ती टूटी
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
West Bengal news
चुनाव से पहले कोलकाता में ED का एक्शन, करोड़ों की नकदी, सोना-चांदी और हथियार बरामद
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
Iran war
होर्मुज पर 'टोल' वसूलने के लिए ईरान ने चला ऐसा दांव, एक दिन आपकी जेब पर बोझ बढ़ेगा?
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
Maharashtra news
चांदिवली सीट के EVM की होगी जांच, बॉम्बे HC के आदेश पर 16 अप्रैल को डायग्नोस्ट चेक
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
Middle East
'पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं', इस्लामाबाद में बैठक से पहले इजरायली राजदूत का बयान
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
AIR INDIA
'PAN PAN', बीच हवा में बंद हो गया एअर इंडिया विमान का इंजन; यात्रियों में मचा हड़कंप
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
Sabrimala Mandir
'हिंदू धर्म पर गलत प्रभाव पड़ेगा...' सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर गरमाई बहस
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
Jammu-kashmir
घाटी पर मंडराया बड़ा संकट, क्या गुम हो जाएंगी कश्मीर की झीलें?
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
Maharashtra
LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में 8 लाख के घोटाले का भंडाफोड़
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग
water supply
10 साल से साफ नहीं हुई मुंबई की झीलें, अब उठी साइंटिफिक सर्वे की मांग