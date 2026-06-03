Crude Oil: कुवैत और बहरीन पर ईरान का हमला, क्रूड के दाम में उबाल; चढ़कर कहां पहुंचा रेट?

Petrol Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता के बीच कुवैत और बहरीन पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है. इससे पहले यूएस-अमेरिका के बीच सीजफायर पर सहमति बनी थी. इससे एक दिन पहले इजरायल ने लेबनान पर हमला किया था.
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Petrol Price in Delhi: एक तरफ अमेरिका और ईरान की शांति समझौते को लेकर चल रही बातचीत से सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद की जा रही थी. दोनों देशों के बीच 60 दिन के लिए सीजफायर पर बनी सहमति के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि यह युद्ध थमने की शुरुआत है. लेकिन कुवैत और बहरीन पर ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन से किये गए हमले के बाद जंग फिर से तेज हो सकती है. ईरान के हमले के बीच कुवैत की सेना ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहा है. फिर से जंग तेज होने की आहट से इंटरनेशलन मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट तेजी देखी जा रही है. तनाव बढ़ा तो क्रूड ऑयल फिर से 100 डॉलर के पार जा सकता है.
हालांकि, कुवैत की तरफ से यह नहीं बताया गया कि हमले कहां से किए गए हैं. लेकिन ईरानी मीडिया ने यह कहा था कि केशम आइलैंड इलाके में धमाके की आवाज आवाजें सुनी गई हैं. इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पर सहमति बनने के बाद क्रूड ऑयल के रेट नीचे आए थे. लेकिन अब फिर से ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के रेट में तेजी देखी जा रही है. बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड एक डॉलर प्रति बैरल की तेजी के साथ 96.86 डॉलर प्रति बैरल पर और WTI क्रूड 94.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
28 फरवरी को इजरायल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया. इजरायली हमले से पहले क्रूड ऑयल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल पर थी. यह अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साथ 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्मीद से कीमतों में कुछ गिरावट आई थी, लेकिन इजरायल की तरफ से लेबनान और अब ईरान की तरफ से कुवैत पर हमले के बाद इसमें फिर से तेजी देखी जा रही है. यदि अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन जाती है, तो क्रूड ऑयल के दाम नीचे आ सकते हैं.
बीते 15 से 25 मई के बीच, देश की सरकारी तेल कंपनियों ने चार किश्तों में क्रूड ऑयल के दाम में 7 रुपये लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी. हालांकि, पिछले एक हफ्ते से कीमत में किसी तरह का बदलाव या हलचल नहीं देखी गई है. इससे पहले, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद तेल कंपनियों ने घरेलू स्तर पर कीमतें नहीं बढ़ाई थीं और देश की जनता को लंबे समय तक इसके असर से बचाए रखा था. लेकिन लगातार हो रहे भारी नुकसान के कारण आखिरकार कंपनियों को घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा.
तारीख----पेट्रोल-----डीजल
15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये
19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये
25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)
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