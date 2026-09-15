/सऊदी की इस पाइपलाइन पर हमले से थर्राया क्रूड मार्केट, 100 डॉलर के पार पहुंचा रेट; क्या है पेट्रोल-डीजल का नया रेट

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा ठिकानों पर हुए भीषण हमलों ने दुनियाभर के ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है. सऊदी अरब की अहम ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन ठप होने और यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से किये गए ड्रोन व मिसाइल हमलों से क्रूड ऑयल की कीमत में अचानक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर से 106 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने के डर से ग्लोबल लेवल पर फ्यूल क्राइसिस गहराने की आशंका बढ़ गई है.
इंटरनेशनल मार्केट में मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 1.24 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 106.93 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था. वहीं अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) फ्यूचर्स भी तेजीके साथ 102.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. बाजार के जानकारों का कहना है कि व्यापारी हर नए हमले को तेल सप्लाई के लिए बड़ा रिस्क मान रहे हैं. इससे आने वाले दिनों में तेल की कीमत में और उछाल आने की उम्मीद है.
यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के साउथ सेक्टर में स्थित खमीस मुशैत सैन्य एयरबेस पर जोरदार हमला किया. इस हमले में एयरक्राफ्ट हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला-बारूद के डिपो को काफी नुकसान पहुंचा है. इससे पहले सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया था. पाइपलाइन के बंद होने से फारस की खाड़ी के तनावग्रस्त रास्तों को बाइपास करके तेल भेजना अब आसान नहीं रह गया है.
तेल टैंकरों के लिए सबसे अहम रास्ता माने जाने वाले होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही रोजाना 14 से घटकर 10 से भी कम रह गई है. दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है. यदि सऊदी अरब अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को जल्द ठीक नहीं कर पाता तो उसके पास निर्यात के लिए बचा क्रूड ऑयल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा. इससे दुनिया की 4% क्रूड सप्लाई बाजार से गायब हो सकती है.
जानकारों का मानना है कि यदि पाइपलाइन की रुकावट लंबे समय तक जारी रहती है तो क्रूड ऑयल की कीमत नए रिकॉर्ड लेवल को छू सकती हैं. इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच एनर्जी ठिकानों को लेकर जारी अनिश्चिततता ने भी बाजार के डर को बढ़ा दिया है. यदि यह संकट जल्द शांत नहीं हुआ तो भारत समेत दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हो सकती है.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले कुछ समय से चल रही तेजी के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड नीचे आया तो आम आदमी को तेल की कीमत में गिरावट की उम्मीद थी. लेकिन अब फिर से इसमें तेजी देखी जा रही है. मंगलवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा था. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.