/सऊदी की इस पाइपलाइन पर हमले से थर्राया क्रूड मार्केट, 100 डॉलर के पार पहुंचा रेट; क्या है पेट्रोल-डीजल का नया रेट

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ऊर्जा ठिकानों पर हुए भीषण हमलों ने दुनियाभर के ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है. सऊदी अरब की अहम ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन ठप होने और यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से किये गए ड्रोन व मिसाइल हमलों से क्रूड ऑयल की कीमत में अचानक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम एक बार फिर से 106 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गए हैं. सप्लाई चेन पूरी तरह टूटने के डर से ग्लोबल लेवल पर फ्यूल क्राइसिस गहराने की आशंका बढ़ गई है.