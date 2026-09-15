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सऊदी की इस पाइपलाइन पर हमले से थर्राया क्रूड मार्केट, 100 डॉलर के पार पहुंचा रेट; क्या है पेट्रोल-डीजल का नया रेट

Petrol-Diesel Price: सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन पर हमले और नई मिसाइल स्ट्राइक के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ा उछाल आया है. मंगलवार को क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर 106 डॉलर प्रति बैरल के पार चले गए. आने वाले समय में ग्लोबल सप्लाई पर असर देखने को मिल सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 15, 2026, 07:18 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:18 AM IST
सऊदी की इस पाइपलाइन पर हमले से थर्राया क्रूड मार्केट, 100 डॉलर के पार पहुंचा रेट; क्या है पेट्रोल-डीजल का नया रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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