Brent Crude Oil Price: सीजफायर टूटने के बाद अमेर‍िका ने लगातार 12वें द‍िन ईरान के शहरों पर म‍िसाइलें दागी हैं. दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सैन्य टकराव और लाल सागर (Red Sea) में जहाजों पर हो रहे हमलों ने ग्‍लोबल फ्यूल मार्केट में एक बार फ‍िर से आग लगा दी है. गुरुवार को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में डेढ़ प्रत‍िशत से ज्‍यादा का उछाल दर्ज किया गया. इस तेजी के साथ क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर छह हफ्तों के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. खाड़ी क्षेत्र में गहराते संकट ने ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई को लेकर चिंता पैदा कर दी है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में ही तेजी देखी गई.