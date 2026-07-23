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गुस्‍से में डोनाल्‍ड ट्रंप, अमेरिका का ईरान पर लगातार 12वें द‍िन हमला; डेढ़ महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल

WTI Crude Oil Price: अमेर‍िका की तरफ से ईरान पर क‍िये जा रहे ताबड़तोड़ हमलों का स‍िलस‍िला जारी है. इसके बाद ग्‍लोबल एनर्जी सप्‍लाई को लेकर संकट गहराने लगा है. क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर छह हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 23, 2026, 06:59 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:59 AM IST
गुस्‍से में डोनाल्‍ड ट्रंप, अमेरिका का ईरान पर लगातार 12वें द‍िन हमला; डेढ़ महीने के र‍िकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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