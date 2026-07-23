Brent Crude Oil Price: सीजफायर टूटने के बाद अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान के शहरों पर मिसाइलें दागी हैं. दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सैन्य टकराव और लाल सागर (Red Sea) में जहाजों पर हो रहे हमलों ने ग्लोबल फ्यूल मार्केट में एक बार फिर से आग लगा दी है. गुरुवार को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में डेढ़ प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया. इस तेजी के साथ क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर छह हफ्तों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं. खाड़ी क्षेत्र में गहराते संकट ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता पैदा कर दी है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों में ही तेजी देखी गई.
अमेरिकी हमलों और जहाजों की घेराबंदी की खबरों के बीच ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) वायदा 1.93 (2%) की बढ़त के साथ 96 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. यह 8 जून के बाद क्रूड का सबसे हाई लेवल है. इससे पिछले कारोबारी सत्र में क्रूड का दाम 3 डॉलर से ज्यादा की तेजी के साथ 94.07 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ था. अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 1.44 डॉलर (1.7%) चढ़कर 88.27 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.
तनाव का कारण अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान पर लगातार 12वें दिन की गई सैन्य कार्रवाई है. यह कार्रवाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद की गई है. ट्रंप ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि यदि ईरान होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में किसी भी जहाज पर हमला करता है, तो अमेरिका ईरान के किसी पुल या पावर प्लांट को तबाह कर देगा. इस बयान ने दोनों देशों के बीच जंग के खतरे को और बढ़ा दिया है.
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से दावा किया गया कि होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिण में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा तेल टैंकर धमाके के बाद आग की लपटों में घिर गया. इसके बाद दो टैंकरों को मजबूरन वापस लौटना पड़ा. गार्ड्स का कहना है कि यह पूरा समुद्री मार्ग उनके कंट्रोल में है और अमेरिका की सैन्य कार्रवाइयों के चलते इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया है. बिना ईरान के तालमेल के किसी भी टैंकर को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं होगी.
संकट गहराते हुए, ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंडेब स्ट्रेट में सऊदी तेल ले जाने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दी है. हूतियों ने सऊदी अरब की नौसैनिक नाकेबंदी का ऐलान करते हुए दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में दो सऊदी तेल टैंकरों पर हमला किया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी झंडे वाले टैंकर 'एन्सेलिया' को निशाना बनाया गया है. हूतियों का दावा है कि उन्होंने चेतावनी देकर करीब 10 जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया.
हूती विद्रोहियों की तरफ से लाल सागर में सऊदी अरब की नाकेबंदी और ईरान की तरफ से समुद्री रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछाने की चेतावनी से खाड़ी के बाहर भी ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप होने का डर बन गया है. इस बीच, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (EIA) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले हफ्ते से अमेरिका में क्रूड ऑयल का स्टॉक 20 लाख बैरल बढ़ गया है, क्योंकि रिफाइनरी गतिविधियों में कमी आई है और निर्यात भी घट गया है.