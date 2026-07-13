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पूरी दुनिया को तबाह करने के शांत होंगे अमेरिका-ईरान,कच्चे तेल में भयंकर उबाल, 4% से चढ़ा भाव, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Rate today: कच्चे तेल की कीमत में सोमवार को भयंकर तेजी देखने को मिली है. कच्चा तेल आज 4 फीसदी से अधिक चढ़ गया . तेल की कीमत में एकाएक 80 डॉलर के करीब पहुंचने के बेहद करीब है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 13, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:29 AM IST
पूरी दुनिया को तबाह करने के शांत होंगे अमेरिका-ईरान,कच्चे तेल में भयंकर उबाल, 4% से चढ़ा भाव, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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