/पूरी दुनिया को तबाह करने के शांत होंगे अमेरिका-ईरान,कच्चे तेल में भयंकर उबाल, 4% से चढ़ा भाव, क्या फिर बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

Crude Oil Rate 13 July: कच्चे तेल की कीमतों में जिस का बात आशंका जताई जा रही थी, ठीक वैसा ही सोमवार, 13 जुलाई को देखने को मिला है. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी लौटी है, 13 जुलाई को क्रूड ऑयल 4.12 फीसदी तक महंगे हो गए हैं.
इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 4.12 फीसदी से अधिक की बढ़त देखी गई. ब्रेंट ऑयल 3.21 डॉलर की तेजी के साथ 79.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था. दो दिन पहले इसकी कीमत 70 डॉलर से नीचे पहुंचने के करीब थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच तीसरी बार युद्धविराम टूटा और फिर से संघर्ष शुरू हुआ, तेल की कीमतों में भारी तेजी लौट आई.
जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल 79.22 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा तो वहीं U.S. West Texas Intermediate crude यानी WTI कच्चे तेल की कीमत में 4.28 फीसदी तक की तेजी लौटी. WTI 3.09 डॉलर चढ़कर 74.43 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया , जबकि बीते हफ्ते इसकी कीमत 69 डॉलर के नीचे चली गई थी.