/Crude Oil Update: गजब का खेल खेल रहा है तेल, कल धड़ाम आज फिर से तूफान...क्यों चढ़ा कच्चा तेल का भाव?

Crude Oil Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने और समझौते पर बनी कंफ्यूजन की स्थिति से ग्लोबल ऑयल मार्केट में संकट के बादल मंडरने लगा है. जिसका असर आज बाजार पर दिखा. कल 6 फीसदी गिरने वाला कच्चा तेल फिर से चढ़ गया.
Crude Oil Price Update: कच्चे तेल की कीमतें अलग ही रंग दिखा रही है. कल 3 अगस्त को 6 फीसदी गिरने के बाद तेल ने फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है. 4 अगस्त यानी आज क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिल रही है. कच्चे तेल के दाम बाजार खुलने के साथ ही चढ़ गए.
इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ब्रेंट और WTI दोनों ही क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली है. ब्रेंट क्रूड आज 0.73 फीसदी की तेजी के साथ 84.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के केट 0.69 फीसदी की तेजी के साथ 80.88 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं.
सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार को कच्चे तेल की कीमतों में रिकवरी देखी जा रही है. दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर अभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है. ट्रंप समझौता करना चाहते हैं, लेकिन शर्त हैं कि होर्मुज को पूरी तरह से खोला जाए, लेकिन अब ईरान बातचीत से पीछे हट रहा है.ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं चल रही है. इस बयान के बाद बाजार हरकत में आ गया. बाजार को फिर से डर सताने लगा है कि दोनों देशों के बीच चीजें ठीक नहीं है और एक बार फिर से हमले तेज हो सकते हैं. ऐसा हुआ, तो तेल सप्लाई पर संकट मंडराना तय है. ऐसे में तेल की मांग और दाम दोनों में तेजी आई है.
भारत में सरकार ने पेट्रोल-डीजल और ATF पर विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है.सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स 1 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया, डीजल के निर्यात टैक्स को 10 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी गई है. जबकि जेट फ्यूल पर लगने वाले निर्यात शुल्क में साढ़े 7 रुपये की बढ़ा दिया गया है. सरकार ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच देश में पेट्रोल-डीजल की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया है.