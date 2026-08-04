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Crude Oil Update: गजब का खेल खेल रहा है तेल, कल धड़ाम आज फिर से तूफान...क्यों चढ़ा कच्चा तेल का भाव?

Crude Oil Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रोकने और समझौते पर बनी कंफ्यूजन की स्थिति से ग्लोबल ऑयल मार्केट में संकट के बादल मंडरने लगा है. जिसका असर आज बाजार पर दिखा. कल 6 फीसदी गिरने वाला कच्चा तेल फिर से चढ़ गया.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 04, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:43 AM IST
Crude Oil Update: गजब का खेल खेल रहा है तेल, कल धड़ाम आज फिर से तूफान...क्यों चढ़ा कच्चा तेल का भाव?

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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