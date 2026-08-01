/Crude Oil: ट्रंप के ऐलान से बेलगाम हुआ कच्चा तेल, 90 डॉलर के पार भी नहीं लग रहा ब्रेक, अमेरिका की धमकी से और बिगड़ सकते हैं हालात?

Crude Oil 1 August: नए महीने की शुरुआत झटके के साथ हुई है. 1 अगस्त को कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली है.अमेरिका-ईरान युद्ध अभी खत्म होने का आसार नहीं दिख रहे हैं. अमेरिका में भी ईरान पर हमले रोकने का बिल गिर गया है. इस बिल के गिरने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन का अधिकार मिल गया है.इसके बाद साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ और सख्त एक्शन लेगा.इस खबर का असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है.
इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है. इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1 अगस्त को 3.87 फीसदी की तेजी आई है. कच्चे तेल के दाम 3.36 डॉलर की तेजी के साथ 90.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं. सिर्फ ब्रेंट क्रूड ही नहीं West Texas Intermediate यानी WTI की कीमत 3.85 फीसदी की तेजी के साथ 3.21 डॉलर बढ़कर 86.80 ड़लर प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं.
कच्चे तेल की कीमतों पर जियो पॉलिटिकल टेंशन का असर दिखता है. अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर टूटने के बाद से तेल में फिर से उबाल दिखने लगा है. होर्मुज का रास्ता, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है, वहां ईरान ने पहरा बिठा रखा है. लाल सागर पर हूतियों ने हमले तेल कर दिए है. हालात ये है कि तेल से लबालब भरे कटेंनर पोर्ट पर हमला रुकने का इंतजार कर रहे हैं. तेल की सप्लाई रुकने से मांग बढ़ी है और जब भी मांग बढ़ती है, कीमतों में भारी तेजी लौट आती है. इस बार भी वहीं हुआ है. हालांकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें OPEC+ की उत्पादन नीति, वैश्विक मांग, आपूर्ति की स्थिति, अमेरिका के रणनीतिक तेल भंडार और इन्वेंट्री डेटा,डॉलर इंडेक्स जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है.
अमेरिका अब युद्ध को आखिरी दौर में पहुंचाना चाहता है. अमेरिकी संसद में उसे मिलिट्री एक्शन का अधिकार पहले ही मिल चुका है. अब इजराइल के साथ मिलकर ट्रंप ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं. CBS न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के निशाने पर ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल रिफाइनरियां है. अगर ऐसा होता है, तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और बड़ी तेजी देखने को मिली.
अमेरिका और ईरान के बीच अगर युद्ध और तेज हुआ, तो भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को आयात से पूरा करते हैं, उनकी मुश्किल बढ़ सकती है. होर्मुज पर तनाव बढ़ने का मतलब है तेल सप्लाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना. तेल सप्लाई अटका, तो तेल कंपनियों के लिए आयात का बिल बढ़ेगा और तेल के दाम बढ़ेंगे. भारत में तेल कंपनियां इस बढ़ते लागत का बोझ एक हद तक ही खुद उठा पाएंगी, जिसके बाद पेट्रोल-डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है.
दिल्ली में आज पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर, डीजल ₹95.20 प्रति लीटर
मुंबई में आज पेट्रोल की कीमत ₹111.21 प्रति लीटर, डीजल ₹97.83 प्रति लीटर
कोलकाता में आज पेट्रोल ₹113.51 प्रति लीटर, डीजल का रेट ₹99.82 प्रति लीटर
चेन्नई में आज पेट्रोल ₹107.77 और डीजल ₹99.55 प्रति लीटर