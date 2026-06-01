Oil-Gas Price: अमेरिका-ईरान की कभी हां, कभी ना के बीच फिर महंगा हुआ तेल, लगातार छठी बार बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, 1 जून को पेट्रोल-डीजल का रेट?

Petrol-Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती दिख रही है. दोनों ही प्रस्तावित मसौदे पर मानते दिख रहे हैं. जिसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता भी दिखने लगा है. इन सबके बीच ईरान की सत्ता में बड़ा फेरबदल भी हो गया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कथित तौर पर अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर के कार्यालय को भेज दिया है. इन सब खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है. कच्चा तेल गिरकर 100 डॉलर के काफी नीचे पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत गिरी है, लेकिन सोमवार, 1 जून को कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है. कच्चा तेल 2 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया है.

अमेरिका-ईरान में शांति, फिर क्यों चढ़े कच्चे तेल के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 2.13 डॉलर चढ़कर 93.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 93.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. वहीं WTI डॉलर की कीमत 90 से नीचे आने के बाद फिर से बढ़ने लगी है. इसकी कीमत 2.29 डॉलर की तेजी के साथ 89.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

कच्चे तेल में तेजी की वजह

ईरान की सत्ता में फेरबदल और लेबनान पर हमले ने फिर से चिंता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं. दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है. वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के कथित इस्तीफे से वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है. उनके इस्तीफे ने ईरान की सत्ता के भीतर चल रही खींचतान का सबसे बड़ा सार्वजनिक संकेत माना जाएगा.ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियन ने अपने इस्तीफे के साथ लिखी चिट्ठी में लिखा है कि राष्ट्रपति और उनकी सरकार को देश के बड़े और अहम फैसलों से लगभग बाहर कर दिया गया है. जिसका फायदा उठाकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) उठा रहे हैं. इन खबरों का असर कच्चे तेल के दाम पर पड़ा है.

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भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर के दाम

भारत में पेट्रोल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए. तेल कंपनियों ने एक बार फिर से 19 किलो वाले सिलेंडर, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम दिल्ली में 42 रुपये बढ़कर 3113.50 रुपये पर पहुंच गई है. कोलकाता में 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई है. इसी तरह से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी के दाम में 11 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. दिल्ली में यह सिलेंडर 821.50 रुपये में मिलेगा. हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दाम अपरिवर्तित रखकर आम जनता को थोड़ी राहत दी गई है.

देश के 4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम



दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये, डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर

मुंबई में पेट्रोल 111.18 रुपये, डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपये, डीजल 99.78 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में पेट्रोल 113.47 रुपये , डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर