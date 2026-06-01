Advertisement
trendingNow13234494
Hindi NewsबिजनेसOil-Gas Price: अमेरिका-ईरान की कभी हां, कभी ना के बीच फिर महंगा हुआ तेल, लगातार छठी बार बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, 1 जून को पेट्रोल-डीजल का रेट?

Oil-Gas Price: अमेरिका-ईरान की कभी हां, कभी ना के बीच फिर महंगा हुआ तेल, लगातार छठी बार बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, 1 जून को पेट्रोल-डीजल का रेट?

LPG petrol Diesel Price:   कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है. तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं. एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगातार 6 बार बढ़ोतरी हो गई है. तेल और गैस के दाम बढ़ने  के बाद पेट्रोल-डीजल के दाम का क्या हाल है ?  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jun 01, 2026, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oil-Gas Price: अमेरिका-ईरान की कभी हां, कभी ना के बीच फिर महंगा हुआ तेल, लगातार छठी बार बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, 1 जून को पेट्रोल-डीजल का रेट?

Petrol-Diesel Price: अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती दिख रही है. दोनों ही प्रस्तावित मसौदे पर मानते दिख रहे हैं. जिसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट के खुलने का रास्ता भी दिखने लगा है. इन सबके बीच ईरान की सत्ता में बड़ा फेरबदल भी हो गया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कथित तौर पर अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर के कार्यालय को भेज दिया है. इन सब खबरों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा बदलाव हुआ है. कच्चा तेल गिरकर 100 डॉलर के काफी नीचे पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत गिरी है, लेकिन सोमवार, 1 जून को कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है. कच्चा तेल 2 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ गया है.  

अमेरिका-ईरान में शांति, फिर क्यों चढ़े कच्चे तेल के दाम  

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 2.13 डॉलर चढ़कर 93.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. ब्रेंट क्रूड की कीमत 93.23 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. वहीं WTI डॉलर की कीमत 90 से नीचे आने के बाद फिर से बढ़ने लगी है. इसकी कीमत 2.29 डॉलर की तेजी के साथ 89.65 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है.  

कच्चे तेल में तेजी की वजह 

ईरान की सत्ता में फेरबदल और लेबनान पर हमले ने फिर से चिंता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से तेल के दाम बढ़ गए हैं.  दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ब्यूफोर्ट किले पर कब्जा कर लिया है. वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के कथित इस्तीफे से वहां राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है. उनके इस्तीफे ने ईरान की सत्ता के भीतर चल रही खींचतान का सबसे बड़ा सार्वजनिक संकेत माना जाएगा.ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, पेजेशकियन ने अपने इस्तीफे के साथ लिखी चिट्ठी में लिखा है कि राष्ट्रपति और उनकी सरकार को देश के बड़े और अहम फैसलों से लगभग बाहर कर दिया गया है. जिसका फायदा उठाकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) उठा रहे हैं. इन खबरों का असर कच्चे तेल के दाम पर पड़ा है.  

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में क्या है पेट्रोल-डीजल और LPG सिलेंडर के दाम  

भारत में पेट्रोल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए गए. तेल कंपनियों ने  एक बार फिर से 19 किलो वाले सिलेंडर, 5 किलो वाले सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं. 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम दिल्ली में 42 रुपये बढ़कर 3113.50 रुपये पर पहुंच गई है. कोलकाता में 53.50 रुपये बढ़कर 3255.50 रुपये पहुंच गई है. इसी तरह से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी के दाम में 11 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है. दिल्ली में यह सिलेंडर 821.50 रुपये में मिलेगा. हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दाम अपरिवर्तित रखकर आम जनता को थोड़ी राहत दी गई है.   

देश के 4 महानगरों में पेट्रोल-डीजल के दाम 

  
 दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये, डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर
 मुंबई में पेट्रोल 111.18 रुपये, डीजल 97.83 रुपये प्रति लीटर
 चेन्नई में पेट्रोल 108.01 रुपये, डीजल 99.78 रुपये प्रति लीटर
 कोलकाता में पेट्रोल 113.47 रुपये , डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Crude Oil price

Trending news

3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
weather update
3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
Mamata Banerje
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
India Interesting Facts in Hindi
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
West Bengal
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
Karnataka politics
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
Kajal Vaja
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
Bengal politics
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
weather update
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
Banned Dogs Breed
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
CBSE
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई