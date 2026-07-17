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Crude Oil: ईरान की नई धमकी से कच्चे तेल में तबाही, कीमतों में आज भी तेजी बरकरार, होर्मुज के बाद रेड सी पर मंडराया खतरा

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है. अमेरिका -ईरान युद्ध बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका ने ईरान में एयर स्ट्राइक कर दिया है. जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 17, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:40 AM IST
Crude Oil: ईरान की नई धमकी से कच्चे तेल में तबाही, कीमतों में आज भी तेजी बरकरार, होर्मुज के बाद रेड सी पर मंडराया खतरा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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