/Crude Oil: ईरान की नई धमकी से कच्चे तेल में तबाही, कीमतों में आज भी तेजी बरकरार, होर्मुज के बाद रेड सी पर मंडराया खतरा

Crude Oil Price Update: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी है. अमेरिका -ईरान युद्ध बढ़ता ही जा रहा है. अमेरिका ने ईरान में एयर स्ट्राइक कर दिया है. जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बड़ी तेजी देखने को मिली है. 17 जुलाई को ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल 1 फीसदी के करीब चढ़ गया.
ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रू़ड ऑयल की कीमत 0.85 डॉलर की तेजी के साथ 85.08 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. इसी तरह से WTI क्रूड ऑयल की कीमत 1.21 फीसदी की तेजी के साथ 79.94 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है.
ईरान की ओर से जॉर्डन, बहरीन समेत कई जगहों पर अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसाए गए, जिसके बाद अमेरिका की ओर से ईरान पर एयर स्टाइक किया. इस सब के बीच ईरान ने सबसे बड़ा दांव खेला है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पहले से तनाव में फंसा हुआ है. अमेरिका और ईरान की पाबंदियां वहां जारी है. इस बीच ईरान ने यमन के हूती विद्रोहियों को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि अगर अमेरिका ईरानी ऊर्जा ढांचे पर हमला करता है तो हूती लाल सागर के प्रवेश द्वार बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट को बंद कर देंगे. अगर ऐसा हुआ, तो तेल के बाजार में तबाही तय है. लाल सागर का ये स्ट्रेट बंद हुआ, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी आ सकती है.