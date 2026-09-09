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क्रूड ऑयल चढ़कर 100 डॉलर के करीब, पेट्रोल-डीजल के भीबढ़ने वाले हैं दाम? चेक करें आज का रेट

Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान के मिसाइल हमले के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ा उछाल देखा गया. अमेरिकी एयरक्राफ्ट और ईरानी तेल टैंकरों की जंग से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 09, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 07:20 AM IST
क्रूड ऑयल चढ़कर 100 डॉलर के करीब, पेट्रोल-डीजल के भीबढ़ने वाले हैं दाम? चेक करें आज का रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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