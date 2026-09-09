/क्रूड ऑयल चढ़कर 100 डॉलर के करीब, पेट्रोल-डीजल के भीबढ़ने वाले हैं दाम? चेक करें आज का रेट

Petrol Diesel Today Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है. ईरान की तरफ से जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद क्रड ऑयल (Crude Oil) के दाम में आग लग गई है. क्रूड ऑयल के रेट में तेजी आलम यह है कि महज चार दिन के दौरान ही ब्रेंट क्रूड 99 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से क्रूड ऑयल के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल-डीजल महंगा होने का डर सताने लगा है.
मिडिल ईस्ट की जंग का असर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर साफतौर पर देखा जा रहा है. बुधवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 1 डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस तेजी के साथ ही ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स चढ़कर 99.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं अमेरिकी WTI क्रूड भी बढ़कर 94.63 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया. अगस्त की शुरुआत से लेकर अब तक क्रूड ऑयल की कीमत में करीब 25% का उछाल आ चुका है.
ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने अल अज्रक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और नौसेना के दो जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है. ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिकी फौज की तरफ से उनके तेल टैंकरों को निशाना बनाये जाने का बदला है. हालांकि जॉर्डन के एयर-डिफेंस सिस्टम ने मुस्तैदी दिखाते हुए 20 में से 18 मिसाइल को हवा में ही मार गिराया. बाकी 2 मिसाइलें खाली इलाकों में गिरीं, जिससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है.
हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मारको रुबियो ने ईरान को सख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि यदि ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करने की कोशिश करेगा तो उसे अपने तेल टैंकरों से हाथ धोना पड़ेगा. उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, 8 सितंबर को अमेरिकी सेना ने कार्रवाई करते हुए ईरान के 5 क्रूड ऑयल के टैंकरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है.
दोनों देशों के बीच बढ़ती तनातनी से आने वाले दिनों में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है. यदि क्रूड ऑयल के दाम 100 डॉलर के पार जाती है तो भारत समेत कई देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. इससे आने वाले समय में आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल (Crude Oil) की कीमत में जारी तेजी के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में कि सी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम गिरने पर आम जनता को कीमतें घटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब बाजार में फिर से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से साफ किया गया था कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में ईंधन की दरों को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है. बुधवार सुबह जारी ताजा रेट्स के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर पर बना हुआ है.