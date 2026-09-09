/क्रूड ऑयल चढ़कर 100 डॉलर के करीब, पेट्रोल-डीजल के भीबढ़ने वाले हैं दाम? चेक करें आज का रेट

ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल (Crude Oil) की कीमत में जारी तेजी के बीच देश की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट में कि सी तरह का बदलाव नहीं किया है. पिछले दिनों क्रूड ऑयल के दाम गिरने पर आम जनता को कीमतें घटने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब बाजार में फिर से जबरदस्त तेजी देखी जा रही है. पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री की तरफ से साफ किया गया था कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में ईंधन की दरों को काफी हद तक नियंत्रित रखा गया है. बुधवार सुबह जारी ताजा रेट्स के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर की दर पर बना हुआ है.