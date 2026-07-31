Petrol Diesel Latest Price: मिडिल ईस्ट और रूस में तेल रिफाइनरियों पर लगातार हो रहे हमलों ने दुनियाभर में तेल की किल्लत को बढ़ा द‍िया है. यही कारण है क‍ि यूरोप में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड लेवल पर बने हुए हैं. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब चल रहे हैं. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों के ही दाम में मामूली तेजी देखी गई. इस तेजी के बाद ब्रेंट क्रूड चढ़कर 89 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह WTI क्रूड के दाम 84 डॉलर प्रत‍ि बैरल के करीब ट्रेंड करते देखे गए. दूसरी तरफ देश की सरकारी तेल कंपन‍ियों ने शुक्रवार (31 जुलाई) सुबह 6 बजे नई रेट ल‍िस्‍ट जारी कर दी गई है.