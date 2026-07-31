Petrol Diesel Latest Price: मिडिल ईस्ट और रूस में तेल रिफाइनरियों पर लगातार हो रहे हमलों ने दुनियाभर में तेल की किल्लत को बढ़ा दिया है. यही कारण है कि यूरोप में पेट्रोल-डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड लेवल पर बने हुए हैं. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब चल रहे हैं. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड दोनों के ही दाम में मामूली तेजी देखी गई. इस तेजी के बाद ब्रेंट क्रूड चढ़कर 89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह WTI क्रूड के दाम 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब ट्रेंड करते देखे गए. दूसरी तरफ देश की सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार (31 जुलाई) सुबह 6 बजे नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है.
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद पिछले हफ्ते तेल की कीमत में तेजी आई थी और दाम चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे. लेकिन अमेरिका की तरफ से अपने रुख को नरम किये जाने के बाद दाम में नरमी देखी जा रही है. दूसरी तरफ क्रूड की कीमत में तेजी के बाद यूरोप में क्रूड ऑयल से डीजल तैयार करने पर मिलने वाला रिफाइनिंग मार्जिन (मुनाफा) 74.66 डॉलर प्रति बैरल के अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है. दरअसल, मिडिल ईस्ट और रूस दोनों ही डीजल के सबसे बड़े निर्यातक देश हैं. इंडस्ट्री, खेती और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले डीजल की सप्लाई बाधित होने से रिफाइनरियों की कमाई में उछाल आया है.
बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि महज कच्चे तेल की कमी ही नहीं, बल्कि रिफाइनिंग कैपिसिटी घटना भी दुनिया के लिए सबसे बड़ी आर्थिक चुनौती बन गया है. मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव ने इस संकट को और गहरा कर दिया है. यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद सऊदी अरब को अपनी 4,000,000 बैरल प्रतिदिन की क्षमता वाली जीजान रिफाइनरी को 27 जुलाई से बंद करना पड़ा है. यह रिफाइनरी पिछले कुछ महीने से बड़े पैमाने पर डीजल और गैस का निर्यात कर रही थी. इसके अलावा, बिजली गुल होने से कुवैत की अल-जोर रिफाइनरी के कुछ हिस्से में भी कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है.
ब्रेंट क्रूड चढ़कर 89.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा
WTI क्रूड में तेजी, 83.86 डॉलर प्रति बैरल पर दाम
पिछले हफ्ते 100 डॉलर के पार पहुंचने के बाद टूटे रेट
पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं
दूसरी तरफ यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूसी तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचाया है. हाल ही में पर्म में स्थित ल्यूकऑयल की रिफाइनरी पर हुए ड्रोन हमले के बाद इसकी एक अहम क्रूड यूनिट को बंद करना पड़ा. रिफाइनिंग कैपेसिटी घटने के चलते रूस सरकार को देश में सप्लाई बनाए रखने के लिए पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर बैन तक लगाना पड़ा. पिछले दिनों रूस से भारत से भी तेल का आयात किया है.
इंटरनेशनल मार्केट में किल्लत का सीधा असर अमेरिकी बाजार पर भी पड़ा है. अमेरिका में पेट्रोल-डीजल का रिफाइनिंग मार्जिन ऐतिहासिक लेवल पर पहुंच रहा है. मजबूत घरेलू डिमांड और भारी निर्यात के दम पर अमेरिकी तेल कंपनियों को जबरदस्त फायदा हो रहा है. जानकारों और प्रमुख अमेरिकी तेल रिफाइनर्स का मानना है कि आने वाले समय में ईंधन की मांग और नई रिफाइनरी क्षमता के आंकड़ों को देखते हुए यह साफ है कि रिफाइनिंग इंडस्ट्री अब लंबे समय के लिए एक बेहद महंगे दौर में प्रवेश कर चुकी है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में उठापटक चल रही है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में बड़े उछाल के बाद नरमी देखी जा रही है. हालांकि, ग्लोबल मार्केट की इस सुस्ती का सीधा फायदा घरेलू ग्राहकों को मिलता नहीं दिख रहा है. तमाम उथल-पुथल के बीच जनता के लिए राहत की बात यह है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है. तेल कंपनियों की तरफ से शुक्रवार को जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार देश में पेट्रोल-डीजल के रेट पुराने लेवल पर ही बने हुए हैं. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने लेवल पर बिक रहा है.