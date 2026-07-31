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मिडिल ईस्ट जंग के बीच क्रूड ऑयल में तेजी, कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के रेट; दाम बढ़े या कम हुए?

Crude Oil Price: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में उठापटक बनी हुई है. इस बीच देश की सरकारी तेल कंपन‍ियों ने आज पेट्रोल-डीजल के रेट की नई ल‍िस्‍ट जारी कर दी है. आपको बता दें तेल कंपन‍ियों की तरफ से हर द‍िन सुबह 6 बजे रेट ल‍िस्‍ट जारी की जाती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 31, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:10 AM IST
मिडिल ईस्ट जंग के बीच क्रूड ऑयल में तेजी, कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के रेट; दाम बढ़े या कम हुए?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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