म‍िड‍िल ईस्‍ट में टेंशन का असर, 92 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचा क्रूड ऑयल; अब आगे क्‍या?

म‍िड‍िल ईस्‍ट में टेंशन का असर, 92 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचा क्रूड ऑयल; अब आगे क्‍या?

Crude Oil Price Hike: ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग के बीच क्रूड ऑयल के रेट में लगातार तेजी देखी जा रही है. शन‍िवार को क्रूड ऑयल कर रेट बढ़कर 92 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 07, 2026, 05:23 PM IST
म‍िड‍िल ईस्‍ट में टेंशन का असर, 92 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचा क्रूड ऑयल; अब आगे क्‍या?

Crude Oil Price: मध्य पूर्व में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ती जंग ने ग्‍लोबल ऑयल मार्केट को हिला दिया है. शनिवार को इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया. ब्रेंट क्रूड 91.84 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) 89.62 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड हुआ. यह उछाल पिछले कुछ दिन के मुकाबले काफी तेज है. ब्रेंट ने अप्रैल 2024 के बाद पहली बार 90 डॉलर का लेवल पार क‍िया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को पहली बार इस लेवल पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि ईरान की एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम करीब-करीब खत्म हो चुका है. दूसरी तरफ, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि उनका देश किसी भी तरह की बातचीत के मूड में नहीं है और जमीनी जंग के लिए भी तैयार है. होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों का आवागमन रुक गया है, जिससे क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन बाधित हो रही है. इससे दुन‍ियाभर में तेल की कमी का खतरा मंडरा रहा है.

कीमतों में कितनी तेजी आई?

प‍िछले एक हफ्ते के दौरान ही ब्रेंट क्रूड में करीब 24.55% और WTI में 32% की तेजी दर्ज की गई है. यह उछाल इतना तेज है कि ग्‍लोबल महंगाई की आशंका फिर से तेज हो गई है. जानकारों का कहना है कि 2022 के रूस-यूक्रेन जंग में ब्रेंट 139 डॉलर तक पहुंच गया था. अगर यह तनाव लंबा चला तो कीमत और ऊपर जा सकती हैं. इससे पेट्रोल-डीजल महंगा होने के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, खाने-पीने की चीजें और बिजली बिल बढ़ सकते हैं.

भारत के लिए क्या मतलब?

भारत 90% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने से आयात बिल बढ़ेगा और महंगाई पर असर पड़ेगा. लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के पास फिलहाल कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक है. सरकार के मुताबिक, क्रूड का 25 दिन का, पेट्रोल-डीजल का 25 दिन का और स्ट्रैटेजिक रिजर्व मिलाकर कुल 8 हफ्ते का बफर मौजूद है.

रूस से आयात बढ़ाकर हालात को संभाल रहा भारत

भारत खाड़ी क्षेत्र के अलावा अन्य देशों से आयात बढ़ा रहा है. 2022 से रूस सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है. फरवरी में भारत ने कुल आयात का करीब 20% (लगभग 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन) रूस से लिया. रूस से सस्ता तेल मिलने से मदद मिल रही है. सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिए हैं कि एलपीजी (रसोई गैस) उत्पादन बढ़ाएं और घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता दें. प्रोपेन-ब्यूटेन जैसी गैसों का यूज एलपीजी में ज्यादा करें, ताकि रसोई गैस की कमी न हो.

क्या होगा आगे?

एक सरकारी अधिकारी ने बताया क‍ि भारत एनर्जी सप्‍लाई के मामले में संतोषजनक स्थिति में है. जरूरत पड़ने पर अन्य क्षेत्रों से आयात बढ़ाया जाएगा. हालांकि, अगर जंग लंबी चली तो ग्‍लोबल कीमत में उछाल आ सकता है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

crude oiliran israel war

