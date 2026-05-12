Petrol Diesel Price: जंग शुरू होने के बाद क्रूड के दाम में दुनियाभर में तेजी देखी जा रही है. लेकिन भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल का रेट पुराने लेवल पर ही बना हुआ है. दाम में आ रही तेजी का कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है.
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Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान की जंग अभी तो ठंडी होती दिखाई नहीं दे रही. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा मैंने ईरानी प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा. मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ट्रंप की तरफ से प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में फिर तेजी देखी जा रही है. 28 फरवरी से इजरायल- अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुनियाभर के बाजार पर पड़ रहा है. मंगलवार को भी क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी और यह चढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गए.
जंग शुरू होने के समय क्रूड ऑयल के दाम 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब थे. लेकिन बाद में कीमत में जबरदस्त तेजी आई है और मार्च में यह चढ़कर 125 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया. दाम में आ रही तेजी का कारण अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है. दोनों देशों के तनाव के बीच 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) का रूट भी करीब-करीब बंद है, जिससे दुनियाभर में एनर्जी सप्लाई बेहद कम हो गई है.
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बाजार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रेंट क्रूड करीब एक प्रतिशत चढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इसी तरह अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) चढ़कर 99 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. पिछले 10 हफ्ते से जारी अमेरिका- ईरान संघर्ष के जल्द खत्म होने के आसार कम हैं. मौजूदा संकट के बीच दुनियाभर की नजरें राष्ट्रपति ट्रंप की चीन यात्रा पर टिकी हैं. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को बीजिंग पहुंचने पर ट्रंप चीनी राष्ट्रपति के साथ ईरान को लेकर चर्चा कर सकते हैं.
बाजार से जुड़े एक्सपर्ट का कहना है कि यदि चीन अपने असर का इस्तेमाल कर ईरान को संघर्ष विराम और होर्मुज स्ट्रेट में रोक को खत्म करने के लिए राजी कर लेता है, तो तेल की कीमत में नरमी आ सकती है. हालांकि, मौजूदा स्थिति को देखते हुए सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाना बड़ी चुनौती बनी हुई है. ग्लोबल लेवल पर भले ही क्रूड के दाम में उठा-पटक बनी हुई है. लेकिन घरेलू लेवल पर पेट्रोल-डीजल के दाम पिछले चार साल के लेवल पर ही चल रहे हैं.
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नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.
मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.
कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.