होर्मुज पर तकरार के बीच तेल के सबसे ताकतवर ‘कार्टेल’ में दरार, अब क्या होगा कच्चे तेल का हाल, कहां पहुंची कीमत?

Crude Oil: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध जारी है, दोनों ही होर्मुज पर अपनी-अपनी शर्तों को लेकर अटके हुए हैं. ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मान रहा है तो ट्रंप ब्लॉकेड से पीछे नहीं हटने की रट लगाए बैठे हैं. इन सबके बीच UAE के ताजा ऐलान ने तेल के मार्केट में नया ट्वीस्ट ला दिया है. UAE के ऐलान से ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में हलचल मच गई है. दरअसल यूएई ने OPEC और OPEC+ छोड़ने का ऐलान किया है . उसने कहा है कि वो 1 मई से इससे बाहर हो जाएगा. दुनिया के सबसे ताकतवर तेल संगठन में दरार की खबरों ने तेल के बाजार में हलचल मचा दी है. आज कच्चे तेल की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है.

आज क्या है कच्चा तेल का हाल

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच यूएई के इस फैसले से ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिलाकर रख दिया है. आज कच्चे तेल की कीमतों की बात करें को ब्रेंट ऑयल, WTI दोनों में तेजी देखने को मिली है. कच्चा तेल 0.29 फीसदी तक चढ़ गया है. ब्रेंट ऑयल की कीमत 111.56 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है.