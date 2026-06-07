/Crude Oil: सबसे बड़े तेल संकट की ओर बढ़ रही दुनिया, खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है ऑयल रिजर्व, कीमत 160 डॉलर के पार! अमेरिका से मिल रहा सिग्नल

Crude Oil Price Update: अमेरिका और ईरान के बीच समझौता फिर से अटक गया है . इस बार मामला 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों पर आकर अटक गया है. ईरान ने दो टूक जवाब दिया है कि अगर अमेरिका उनकी शर्तों को मानते हुए फ्रीज की गई रकम को फौरन रिलीज करता है तो ही समझौता आगे बढ़ सकता है. इस बीच कच्चे तेल की कीमतों को लेकर नई रिपोर्ट बड़ी चेतावनी देने वाली है. दुनियाभर में तेजी से घट रहे तेल के भंडार मुश्किल बढ़ा सकते हैं. समझते हैं कि कैसे तेजी से घट रहा तेल भंडार दुनिया के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन सकता है....
इस रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है. डेटेड ब्रेंट के दाम 150 से 160 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं. गौरतलब है कि डेटेड ब्रेंट का उपयोग दुनिया में कारोबार होने वाले 60 प्रतिशत से अधिक कच्चे तेल की कीमत तय करने में किया जाता है. तेल सप्लाई में बाधा की वजह से कीमतों पर ये असर देखने को मिल सकता है. दुनिया के तमाम देशों में तेल के भंडार नीचे जा रहे हैं. अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई तक अमेरिका में रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व समेत कुल तेल भंडार घटकर 791 मिलियन बैरल पर पहुंच गया था. फरवरी 2026 के बाद से अमेरिकी तेल भंडार में करीब 64 मिलियन बैरल की कमी आ चुकी है. जब अमेरिका जैसे देशों की ये हालात है तो उन देशों का सोचिए, जो तेल के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं.
अमेरिका ने युद्ध के बीच तेल सप्लाई को जारी रखने के लिए भारी मात्रा में तेल का उत्पादन और निर्यात किया. अमेरिका का तेल उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है. इतना ही नहीं अमेरिका ने अपने रणनीतिक तेल भंडार से करोड़ों बैरल तेल बाजार में उतार दिए, ताकि सप्लाई बनी रही. अब ये उसके लिए बड़ी चिंता बन गया है. वहीं चीन ने तेल के आयात में भारी कमी कर दी है. दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देश चीन ने मई में लगभग 40 प्रतिशत कम तेल का आयात किया है. जानकार मान रहे हैं कि ऊंची कीमतों की वजह से चीन अपने पुराने भंडार का उपयोग कर रहा है और नई खरीद को सीमित कर रहा है.
होर्मुज पर सस्पेंस और गर्मी में बढ़ती मांग की वजह से तेल पर चिंता और बढ़ सकती है. रोजेनबर्ग रिसर्च के मेहमेत बेचेरेन की माने तो सुरक्षित तेल भंडार कम होना चिंता बढ़ा सकता है. वहीं जेपी मॉर्गन के डेटा एसेट्स एंड अल्फा समूह का कहना है कि यदि होर्मुज से तेल की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो तेल की कीमतें परेशान कर सकती हैं. यानी तेल का पूरा खेल होर्मुज पर टिका है. वहीं युद्ध की वजह से तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान हुआ है, ऐसे में तेल की सप्लाई युद्ध से पूर्व स्थिति में इतनी जल्दी पहुंचना आसान नहीं होगा. हालांकि युद्ध समझौते की आस में 6 जून को कच्चे तेल की कीमत में 2 डॉलर की गिरावट देखने को मिली. ब्रेंट क्रूड ऑयल 92.87 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. पढ़ें- फिर से बढ़े LPG सिलेंडर के दाम, क्यों की गई बढ़ोतरी, आगे और कितना और कितनी बार बढ़ेंगे रेट?