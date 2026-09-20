/Crude Oil: सऊदी पर एयर स्ट्राइक, ईरान की धमकी पर छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप....तेल-गैस पर कुछ बड़ा होने वाला है

Crude Oil: कच्चे तेल कीमतों में उठा पटक का दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. तेल की कीमतें 104 से 108 डॉलर प्रति बैरल के बीच झूल रही है. क्रूड ऑयल की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है. कच्चे तेल के बड़े सप्लायरों की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा रहा है. रूस और ईरान पर प्रतिबंध की तैयारी है और होर्मुज का रास्ता अब तक बंद है. ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी आ सकती है.
क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी
ग्लोबल मार्केट में ब्रेंड क्रूड की कीमत 104.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है. जबकि WTI ऑयल 100.05 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है. दरअसल वैश्विक तेल बाजार में काफी हलचल है. सऊदी अरब ने मिसाइल हमलों के बाद अपनी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है, भारतीय तेल रिफाइनरियों के लिए अस्थाई तौर पर सप्लाई रोक दी है.
यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के इलाकों पर हमला कर दिया है.दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले की धमकी दी है. दरअसल ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 7 मांगें रखी है और ये भी कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो निर्णायक युद्ध के लिए तैयार रहें. ईरान की इस चेतावनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी छुट्टियां बीच में छोड़ व्हाइट हाउस लौटे हैं.
अमेरिका की ओर ने मिडिल ईस्ट में अपने नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. जिसके बाद अंदेशा तेज हो गया है कि अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले तेज हो सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो तेल सप्लाई संकट और बढ़ सकता है, जिसका असर तेल की कीमतों पर दिखेगा.
भारत के लिए संकट
भारत के लिए ये खबर संकट बढ़ाने वाली है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तो भारत का आयात बढ़ेगा. रूसी तेल की खरीद पर 100 फीसदी टैरिफ का खतरा भी बढ़ रहा है. ऐसे में अगर युद्ध फिर से भड़का, तो तेल-गैस की सप्लाई संकट पैदा हो सकती है.