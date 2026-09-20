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Crude Oil: सऊदी पर एयर स्ट्राइक, ईरान की धमकी पर छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप....तेल-गैस पर कुछ बड़ा होने वाला है

Oil Crisis: ग्लोबल मार्केट में ब्रेंड क्रूड की कीमत 104.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुकी है. जबकि WTI ऑयल 100.05 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है.

Written ByBavita Jha
Published: Sep 20, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 09:42 AM IST
Crude Oil: सऊदी पर एयर स्ट्राइक, ईरान की धमकी पर छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप....तेल-गैस पर कुछ बड़ा होने वाला है

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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