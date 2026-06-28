/सस्ते तेल पर फिर संकट, खतरे में अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, होर्मुज में बढ़ते तनाव से फिर उबलेगा क्रूड ऑयल ?

Crude Oil Today: कच्चे तेल की कीमतें गिरकर प्री वॉर लेवल पर पहुंच गई. कच्चा तेल 70 से 72 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2.31 डॉलर की गिरावट के साथ 72.95 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. WTI के दाम 70.24 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहे हैं. कच्चे तेल की कीमतों के गिरने के बाद उम्मीदें जगी थी कि पेट्रोल-डीजल के दाम में बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन इस उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है.
युद्धविराम के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच हमले जारी है. अमेरिका और ईरान एक दूसरे कि ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं. बीते 24 घंटे में कई बार दोनों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागीं है. इसके साथ ही अमेरिका-ईरान के बीच 17 जून को हुए अंतरिम युद्धविराम समझौता टूटता नजर आ रहा है. सेंटकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने की ओर से कई मिसाइल हमले हुए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि ईरान युद्धविराम का उल्लंघन करना जारी रखता है, तो अमेरिका की ओर से हमले जारी रहेंगे.
इससे पहले ईरान ने शनिवार को एकतरफा हमला करते हुए होर्मुज के बाद ड्रोन से टैंकरों को निशाना बनाया था. ईरान ने AV एवर लवली नाम के टैंकर, जिसपर 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल लदा था उसे निशाना बनाया. इस हमले के बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की है.
ईरान की ओर से शुरुआती हमले और अमेरिकी की ओर से जवाबी कार्रवाई के बाद खाड़ी में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है. अमेरिकी हमलों के बाद ईरान एक बार फिर से होर्मुज पर नाकेबंदी बढ़ा सकता है. टैंकरों को निशाना बनाए जाने के बाद शिपिंग कंपनियां होर्मुज से दूरी बना रही है. होर्मुज बंद होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख सकता है. कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं. यानी इस हमले से फिर से तेल पर तनाव बढ़ा दिया है. तेल के दाम बढ़ने से भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में गिरावट की उम्मीद खत्म हो सकती है.