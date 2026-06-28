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सस्ते तेल पर फिर संकट, खतरे में अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, होर्मुज में बढ़ते तनाव से फिर उबलेगा क्रूड ऑयल ?

Crude Oil Update: अमेरिकी हमलों के बाद ईरान एक बार फिर से होर्मुज पर नाकेबंदी बढ़ा सकता है. टैंकरों को निशाना बनाए जाने के बाद शिपिंग कंपनियां होर्मुज से दूरी बना रही है. होर्मुज बंद होने का सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर दिख सकता है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:29 AM IST
सस्ते तेल पर फिर संकट, खतरे में अमेरिका-ईरान का युद्धविराम, होर्मुज में बढ़ते तनाव से फिर उबलेगा क्रूड ऑयल ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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