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Hindi Newsबिजनेसअमेर‍िका-ईरान के बीच सुलह की उम्‍मीद, क्रूड ऑयल में फ‍िर आई ग‍िरावट; चेक करें आज का रेट

अमेर‍िका-ईरान के बीच सुलह की उम्‍मीद, क्रूड ऑयल में फ‍िर आई ग‍िरावट; चेक करें आज का रेट

Petrol Diesel Price 17th April: अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर बातचीत से पहले क्रूड ऑयल का दाम ग‍िरकर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के नीचे चल रहा है. एक द‍िन पहले क्रूड के दाम में हल्‍दी तेजी देखी गई थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 17, 2026, 07:26 AM IST
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Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने की उम्‍मीद में क्रूड ऑयल के दाम में नरमी देखी जा रही है. एक द‍िन पहले गुरुवार को दाम में तेजी आने के बाद शुक्रवार सुबह क्रूड के दाम में फ‍िर से ग‍िरावट देखी जा रही है. क्रूड के रेट में ग‍िरावट का कारण दोनों देशों में सहमत‍ि बनने की उम्‍मीद है. हालांक‍ि, बातचीत कब होगी? इसको लेकर क‍िसी तरह की तारीख का ऐलान अभी नहीं क‍िया गया है. लेक‍िन इंटरनेशन मार्केट में आ रही ग‍िरावट को अच्‍छा संकेत माना जा रहा है. शुक्रवार सुबह क्रूड ऑयल का रेट करीब 1 प्रत‍िशत टूट गया.

क्रूड के दाम में मंगलवार को र‍िकॉर्ड 6 प्रत‍िशत की ग‍िरावट आई थी. इसके बाद इसमें नरमी का स‍िलसिला जारी है. हालांक‍ि, गुरुवार को शुरुआती ग‍िरावट के बाद बाजार में तेजी देखी गई थी. शुक्रवार सुबह WTI क्रूड का रेट 1 डॉलर प्रत‍ि बैरल टूटकर 93.62 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. इसके अलावा ब्रेंट क्रूड के दाम में भी करीब 1 डॉलर की ही ग‍िरावट देखी गई और यह 98.46 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया. सोमवार को अमेरिकी सेना की तरफ से ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड लगाने के बाद दाम में जबरदस्‍त तेजी देखी गई थी.

बाजार क्‍या उम्‍मीद लगा रहा?

जानकारों को उम्‍मीद है क‍ि अमेरिका और ईरान के बीच जल्‍द होने जा रही बातचीत में सहमत‍ि बन सकती है. आस‍िम मुनीर के तेहरान पहुंचने के बाद इसकी उम्‍मीद और बढ़ गई है. दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने बयान जारी कर कहा क‍ि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर लगाया गया ब्लॉकेड गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर तक फैल गया है. शिप ट्रैक‍िंग डेटा से कुछ जहाजों के वापस मुड़ने की बात सामने आई है. ईरान ने चेतावनी दी है क‍ि यद‍ि बातचीत नाकाम रही तो वह खाड़ी के किनारे वाले देशों के पोर्ट को निशाना बना सकता है.

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पेट्रोल-डीजल के रेट का क्‍या होगा?

क्रूड के दाम में चल रही मंदी-तेजी का असर क्‍या आने वाले समय में घरेलू बाजार में देखने को म‍िलेगा? इस पर जानकारों का कहना है क‍ि मार्च के महीने में क्रूड के दाम बढ़ने के बाद तेल कंपन‍ियों पर कीमत को लेकर दबाव बढ़ गया था. इसके बाद पेट्रोल-डीजल के महंगा होने की उम्‍मीद की जा रही थी. लेक‍िन सरकार ने हालात को संभाला और आम आदमी को राहत देने के ल‍िए एक्‍साइज ड्यूटी घटाकर तेल कंपन‍ियों को राहत दी. घरेलू बाजार में दाम पुराने लेवल पर ही बने हुए हैं. सरकार ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल पर 10-10 रुपये की एक्‍साइज ड्यूटी की कटौती की गई थी.

आज का पेट्रोल-डीजल के रेट

  • दिल्ली : पेट्रोल 94.77, डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर

  • मुंबई: पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03 रुपये प्रति लीटर

  • चेन्नई: पेट्रोल 100.84, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर

  • कोलकाता: पेट्रोल 105.45, डीजल 91.81 रुपये प्रति लीटर

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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