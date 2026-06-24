Crude Oil Price: पहले अमेर‍िका और ईरान के बीच शांत‍ि समझौते पर सहमत‍ि बनना, उसके बाद यूएस की तरफ से अस्‍थायी ढील द‍िये जाने का असर इंटरनेशनल मार्केट में द‍िखाई दे रहा है. क्रूड के दाम में प‍िछले कुछ द‍िन से लगातार नरमी बनी हुई है और यह 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे ही ट्रेंड कर रहा है. बुधवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फ‍िर ग‍िरावट देखी गई और यह टूटकर 76 डॉलर प्रत‍ि बैरल के स्‍तर पर आ गया. ब्रेंट क्रूड आज सुबह 0.76 डॉलर की ग‍िरावट के साथ 76.32 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 0.75 डॉलर प्रत‍ि बैरल की ग‍िरावट के साथ 72.46 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. गैसोल‍िन के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है.