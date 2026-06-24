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Crude Oil: क्रूड के दाम पर सुबह-सुबह म‍िली खुशबखरी, पीएम मोदी के मंत्री ने बताया पेट्रोल-डीजल कब सस्‍ता होगा?

US-Iran Conflict: अमेर‍िका और ईरान के बीच क्रूड ऑयल के दाम में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. लेक‍िन इसका असर देश में पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती पर कब द‍िखाई देगा? इसको लेकर प‍िछले द‍िनों भी पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍टर हरदीप स‍िंह पुरी ने स्‍थ‍ित‍ि साफ की थी.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 24, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 07:24 AM IST
Crude Oil: क्रूड के दाम पर सुबह-सुबह म‍िली खुशबखरी, पीएम मोदी के मंत्री ने बताया पेट्रोल-डीजल कब सस्‍ता होगा?
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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