Crude Oil Price: पहले अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बनना, उसके बाद यूएस की तरफ से अस्थायी ढील दिये जाने का असर इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई दे रहा है. क्रूड के दाम में पिछले कुछ दिन से लगातार नरमी बनी हुई है और यह 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे ही ट्रेंड कर रहा है. बुधवार सुबह क्रूड ऑयल के दाम में फिर गिरावट देखी गई और यह टूटकर 76 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गया. ब्रेंट क्रूड आज सुबह 0.76 डॉलर की गिरावट के साथ 76.32 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 0.75 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट के साथ 72.46 डॉलर प्रति बैरल पर देखा गया. गैसोलिन के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है.
दोनों देशों के बीच हुए अंतरिम समझौते के तहत अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने 60 दिन के लिए खास लाइसेंस जारी किया है. इसके बाद भी दाम और नीचे आए हैं. बताया जा रहा है कि जैसे-जैसे क्रूड की सप्लाई नॉर्मल होगी, वैसे-वैसे इसकी कीमत नीचे आएगी. वाशिंगटन के साथ हुए समझौते के तहत ईरान क्रू्ड ऑयल और उससे जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री व प्रोडक्शन अपनी क्षमता के अनुसार कर सकता है. वाशिंगटन की तरफ से दी गई राहत 21 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगी. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ईरान ने होर्मुज में जहाजों की निर्बाध आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के निरीक्षकों को अपने यहां पहुंच की अनुमति देने पर सहमति जताई है.
पिछले दिनों ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खुल गया और कीमत में लगातार गिरावट आ रही है. होर्मुज से अब अलग-अलग देशों के लिए क्रूड से भरे जहाजों का आवागमन आसानी से हो रहा है. इसका असर क्रूड ऑयल की कीमत पर नरमी के साथ देखा जा रहा है. इंटरनेशलन मार्केट में बुधवार सुबह ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent Crude) का दाम 76 डॉलर प्रति बैरल पर और डब्ल्यूटीआई (WTI) क्रूड 72 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर आ गया.
क्रूड में भले ही गिरावट आ रही है लेकिन भारतीय बाजार में अभी पेट्रोल-डीजल पुराने ही रेट पर बना हुआ है. देश की सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से बुधवार सुबह जारी किये गए रेट के अनुसार, पेट्रोल और डीजल में कोई बदलाव नहीं हुआ. दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल और डीजल पुराने स्तर पर ही बने रहे. आज पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है. हालांकि, पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया था कि कम कीमत पर खरीदा गया क्रूड ऑयल भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचने के बाद दाम घटाए जा सकते हैं.