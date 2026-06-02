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Hindi NewsबिजनेसCrude Oil: सीजफायर के बीच इजरायल का लेबनान पर हमला, क्रूड में मामूली तेजी; आज क्‍या हो गया पेट्रोल का रेट?

Crude Oil: सीजफायर के बीच इजरायल का लेबनान पर हमला, क्रूड में मामूली तेजी; आज क्‍या हो गया पेट्रोल का रेट?

Petrol Diesel Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच प‍िछले द‍िनों 60 द‍िन के सीजफायर पर सहमत‍ि बनी थी. दोनों देशों की तरफ से इसे फॉलो क‍िया जा रहा था. लेक‍िन इसी बीच इजरायल की तरफ से लेबनान पर हमला क‍िये जाने के बाद ईरान भड़क गया है.

|Last Updated: Jun 02, 2026, 07:09 AM IST
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Petrol Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान की तरफ से प‍िछले द‍िनों 60 द‍िन के सीजफायर पर सहमत‍ि जताई गई थी. इस बीच दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत सकारात्‍म द‍िशा में आगे बढ़ रही थी. लेक‍िन इस बीच इजरायल ने लेबनान पर हमला करके पूरी कोश‍िश को चौपट कर द‍िया है. इजरायल की तरफ से सीजफायर के बीच हमला क‍िये जाने के बाद ईरान भड़क गया है. लेबनान में एक किले पर हमले के बाद ईरान ने बातचीत की प्रक्रिया को रोक दिया है. इसके बाद क्रूड ऑयल के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. इस हमले के बाद इजरायल और लेबनान के बीच यद‍ि तनाव और बढ़ा तो क्रूड ऑयल फ‍िर से 100 डॉलर के पार जा सकता है.

ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम (Tasnim) की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया है कि ईरानी सरकार होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही है. हालांकि इसको लेकर ईरान सरकार की तरफ से ऑफिशियली कोई बयान जारी नहीं किया गया है. अमेरिका का भी इसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं आया है. अमेर‍िका और ईरान के बीच सीजफायर पर सहमत‍ि बनने के बाद क्रूड ऑयल के दाम नीचे आए थे. लेक‍िन आज फ‍िर से ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. मंगलवार सुबह ब्रेंट क्रूड चढ़कर 95.14 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर और WTI क्रूड 92.24 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गए.

क्रूड के दाम में ग‍िरावट से राहत!

इजरायल और ईरान के बीच जब 28 फरवरी को संघर्ष शुरू हुआ तो उसके बाद से क्रूड ऑयल की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव देखने को म‍िला. ईरान पर इजरायली हमले से पहले कच्‍चे तेल की कीमत करीब 70 डॉलर प्रति बैरल पर थीं. इसके बाद, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराने से यह उछलकर 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत की उम्‍मीद में इसमें ग‍िरावट देखी गई. लेक‍िन इजरायल के हाल‍िया कदम के बाद इसमें फ‍िर से हल्‍की तेजी देखी जा रही है. यद‍ि ईरान और अमेर‍िका के बीच बातचीत बन गई तो क्रूड ऑयल के रेट नीचे जा सकते हैं.

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पेट्रोल-डीजल की कीमत स्‍थ‍िर

15 मई से लेकर 25 मई तक 11 द‍िन के दौरान तेल कंपन‍ियों ने क्रूड ऑयल के रेट में चार बार में 7 रुपये से ज्‍यादा का इजाफा क‍िया था. लेक‍िन अब प‍िछले करीब एक हफ्ते से दाम में क‍िसी तरह की हलचल नहीं देखी गई. तेल कंपनियों ने क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद इसके असर से देश की जनता को लंबे समय तक बचाए रखा था. हालांकि, लगातार भारी नुकसान के चलते कंपनियों को घरेलू बाजार में दाम बढ़ाने के लि‍ए मजबूर होना पड़ा.

कब क‍ितने बढ़े दाम?

  • तारीख----पेट्रोल-----डीजल

  • 15 मई-----3 रुपये-----3 रुपये

  • 19 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 23 मई-----0.87 रुपये-----0.91 रुपये

  • 25 मई-----2.61 रुपये-----2.71 रुपये

चार महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

  • महानगर--------पेट्रोल--------डीजल

  • दिल्ली--------102.12 --------95.20

  • मुंबई--------111.18--------97.83

  • कोलकाता--------113.5--------99.82

  • चेन्नई--------107.74--------99.55

(दाम-रुपये में)

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