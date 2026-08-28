/Crude Oil: ईरान संग तनाव के बावजूद क्रूड ऑयल में गिरावट जारी, दो हफ्ते की तेजी के बाद फिसले तेल के दाम

क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से भले ही उठा-पटक चल रही है. लेकिन तेल कंपन‍ियों की तरफ से पेट्रोल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. ऐसे में आम जनता का सवाल यही है कि क्‍या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्‍हें मिलेगा? प‍िछले द‍िनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा था क‍ि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. शुक्रवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्‍थ‍िर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.