/Crude Oil: ईरान संग तनाव के बावजूद क्रूड ऑयल में गिरावट जारी, दो हफ्ते की तेजी के बाद फिसले तेल के दाम

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच ग्लोबल मार्केट में शुक्रवार को क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट दर्ज की गई. पिछले सत्र की तेजी के बावजूद क्रूड ऑयल इस हफ्ते अपनी दो सप्ताह पुरानी बढ़त के सिलसिले को गंवाने की राह पर है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ब्रेंट क्रूड गिरकर 89.45 डॉलर प्रति बैरल और अमेरिकी WTI क्रूड भी टूटकर 83.31 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. पूरे हफ्ते के दौरान ब्रेंट क्रूड में 5.3 फीसदी और डब्ल्यूटीआई में 4.3 फीसदी तक की बड़ी गिरावट देखी गई.
क्रूड ऑयल की कीमत में यह गिरावट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से गहराने लगा है. 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएटर्स से कहा है कि वे जून के पुराने करार की शर्तों को दोबारा लागू करने में किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रखते हैं. वाशिंगटन के सख्त रुख ने कूटनीतिक प्रयासों को मुश्किल कर दिया है. इससे दोनों देशों के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीदे भी कमजोर पड़ गई है.
वाशिंगटन की तरफ से साफ कर दिया गया कि दूसरे देशों की कोशिश के बावजूद वह ईरान के साथ सीधे संपर्क में नहीं है. अमेरिका की तरफ से ईरान पर अब तक के सबसे सख्त बैन लगाने की घोषणा के बाद स्थिति और बिगड़ गई है. ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को अमानवीय और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा कि ये बैन अपना इफेक्ट खो चुके हैं. इस कूटनीतिक खींचतान ने एनर्जी मार्केट की अनिश्चितता को बढ़ा दिया है.
ग्लोबल मोर्चे पर जियो-पॉलिटिकल टेंशन तब और बढ़ गई जब मॉस्को की तरफ से चेतावनी दी गई कि यदि यूक्रेन ब्रिटिश मिसाइलों से रूसी इलाकों पर हमला करता है तो रूस यूक्रेन के अंदर और बाहर ब्रिटिश सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप ने इस खतरे को खारिज करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो (NATO) के किसी भी सदस्य देश पर हमला नहीं करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने सीआईए (CIA) निदेशक जॉन रैटक्लिफ की तरफ से रूसी अधिकारियों को दी गई कथित चेतावनी से जुड़ी खबरों को भी दरकिनार कर दिया.
क्रूड ऑयल के दाम में पिछले लंबे समय से भले ही उठा-पटक चल रही है. लेकिन तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल के रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया. ऐसे में आम जनता का सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में क्रूड की गिरावट का फायदा उन्हें मिलेगा? पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कहा था कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. शुक्रवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम को पिछले रेट पर ही स्थिर रखा. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.