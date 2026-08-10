इंटरनेशनल मार्केट में पिछले दिनों की गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमत एक बार फिर चढ़ने लगी हैं. हालांकि, यद‍ि हफ्तेभर के हिसाब से देखें तो इसमें ओवरऑल गिरावट ही आई है. ऐसे में आम जनता के मन में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरावट का फायदा भारत में भी मिलेगा? प‍िछले द‍िनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस बीच, सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए दाम को स्‍थ‍िर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.