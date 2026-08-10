Crude Oil Price Today: अमेरिका और ईरान के बीच पिछले छह महीने से जारी तनाव से ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. पिछले दिनों दोनों देशों में ओमान के मीडिएशन में बातचीत की खबर आई तो तेल की कीमत में गिरावट देखी गई. तमाम उतार-चढ़ाव और अनिश्चितता के बीच हफ्ते के पहले दिन इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई. इस उछाल की अहम वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को दोबारा खोले जाने को लेकर बना संशय है.
हालांकि, ईरान की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नए समुद्री रूट को तय करने के लिए ओमान के साथ एग्रीमेंट अंतिम चरण में है. लेकिन उसने यह भी साफ किया कि अमेरिका को पहले उसकी बाकी शर्तें पूरी करनी होंगी. इसी कशमकश के बीच ब्रेंट क्रूड वायदा 91 सेंट यानी 1.09 प्रतिशत बढ़कर 84.46 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड वायदा भी 61 सेंट यानी 0.78 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 78.79 डॉलर प्रति बैरल दर्ज किया गया.
पिछले हफ्ते ईरान और ओमान के बीच समझौते की खबर के बाद तेल के दाम 7 प्रतिशत से ज्यादा नीचे आ गए थे. उस समय होर्मुज स्ट्रेट के खुलने की उम्मीद की जा रही थी. जंग से पहले होर्मुज के जरिये दुनियाभर की जरूरत का करीब 20 प्रतिशत क्रूड ऑयल का जाता था. लेकिन कुछ दिन बाद ईरान के नए बयान ने बाजार का गणित फिर बदल दिया. ईरान का साफ कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट को तब ही खोला जाएगा जब वाशिंगटन उसकी बाकी शर्तें मानेगा, जिसमें हमलों से होने वाले नुकसान का मुआवजा शामिल है.
बाजार के जानकारों का मानना है कि व्यापारी लगातार बदलते बयानों के बीच किसी ठोस सबूत, जैसे टैंकरों की असल आवाजाही या औपचारिक समझौते का इंतजार कर रहे हैं. क्षेत्रीय तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ किया कि जब तक अमेरिका जून में हुए अंतरिम समझौते का उल्लंघन करता रहेगा, तब तक वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं होगी. दूसरी तरफ यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरामको की जाजान रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा किया. यह हमला सऊदी अरब द्वारा तुर्की और पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते पर दस्तखत करने के ठीक दो दिन बाद हुआ है.
इंटरनेशनल मार्केट में पिछले दिनों की गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमत एक बार फिर चढ़ने लगी हैं. हालांकि, यदि हफ्तेभर के हिसाब से देखें तो इसमें ओवरऑल गिरावट ही आई है. ऐसे में आम जनता के मन में बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गिरावट का फायदा भारत में भी मिलेगा? पिछले दिनों केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ किया कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत में बाकी देशों की तरह बढ़ोतरी नहीं हुई है. इस बीच, सोमवार सुबह सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं करते हुए दाम को स्थिर रखा है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बरकरार है.