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Crude Oil: होर्मुज पर हालात साफ नहीं, क्रूड ऑयल में आई तेजी; तेल कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के नए रेट

Will Strait of Hormuz Open or Not: अमेर‍िका और ईरान में चल रही बातचीत के बीच अभी स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क‍िसी तरह की स्‍थ‍ित‍ि साफ नहीं है. यद‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट खुलता है तो दाम के नीचे आने की संभावना बनी हुई है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 10, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:16 AM IST
Crude Oil: होर्मुज पर हालात साफ नहीं, क्रूड ऑयल में आई तेजी; तेल कंपन‍ियों ने जारी क‍िये पेट्रोल-डीजल के नए रेट
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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