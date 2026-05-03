अमेरिका-ईरान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग, पेट्रोल-डीजल से लेकर सोने-चांदी का हाल बेहाल, कहां पहुंची कीमत?

Oil and Gold-Silver Price: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कब खत्म होगा, इसकी कोई डेडलाइन सामने नहीं आ सकी है. अमेरिका अपनी जिद पर अटका हुआ है. ईरान होर्मुज खोलने को तैयार भी है, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है. अमेरिका पर वादाखिलाफी पर आरोप लगाते हुए ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है. अगर ट्रंप ने कोई गलती की तो ईरान की सेना तैयार है. इन संघर्षों का असर तेल की कीमतों पर दिखता है. होर्मुज का रास्ता बंद होने से ग्लोबल ऑयल प्राइस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. हालांकि इसमें बाद में मामूली गिरावट आई और फिलहाल कच्चे तेल का भाव 109-110 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ना.

कच्चा तेल महंगा, कितना है पेट्रोल-डीजल का दाम?

भारत, जो अपनी आयात का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, उसने अब तक रिटेल पेट्रोल-डीजल के दाम को स्थिर रखा है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी साल 2022 के रेट पर ही बिक रहे हैं और वैश्विक उटापटक के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

- राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.

- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर.

- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.

- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर.

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तेल बढ़ा तो सोना हुआ धड़ाम

तेल और सोना विपरीत दिशा में चल रहे हैं. तेल के दाम बढ़ते ही सोना सस्ता हो जाता है. जहां तेल लगातार चढ़ रहा है, वहीं सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी है. सोना अपने ऑल टाईम हाई से 25000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. चांदी ऑल टाइम हाई से 1.79 लाख रुपये तक गिर चुका है. 29 जनवरी 2026 को सोने की कीमत 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर और चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने का आज का भाव

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज का सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.

- 24 कैरेट वाला सोना 150263 रुपये प्रति 10 ग्राम

-23 कैरेट वाला गोल्ड 149661 रुपये प्रति 10 ग्राम

-22 कैरेट वाला सोना 137641 रुपये प्रति 10 ग्राम

-18 कैरेट वाला सोना 112697 रुपये प्रति 10 ग्राम

-14 कैरेट वाला सोना 87904 रुपये प्रति 10 ग्राम