Advertisement
trendingNow13202289
Hindi Newsबिजनेसअमेरिका-ईरान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग, पेट्रोल-डीजल से लेकर सोने-चांदी का हाल बेहाल, कहां पहुंची कीमत?

अमेरिका-ईरान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग, पेट्रोल-डीजल से लेकर सोने-चांदी का हाल बेहाल, कहां पहुंची कीमत?

Crude oil and Gold Price Todya: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कब खत्म होगा, इसकी कोई डेडलाइन सामने नहीं आ सकी है. अमेरिका अपनी जिद पर अटका हुआ है. ईरान होर्मुज खोलने को तैयार भी है, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 03, 2026, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका-ईरान के बीच फिर छिड़ सकती है जंग, पेट्रोल-डीजल से लेकर सोने-चांदी का हाल बेहाल, कहां पहुंची कीमत?

Oil and Gold-Silver Price: अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष कब खत्म होगा, इसकी कोई डेडलाइन सामने नहीं आ सकी है. अमेरिका अपनी जिद पर अटका हुआ है. ईरान होर्मुज खोलने को तैयार भी है, लेकिन ट्रंप नाकेबंदी हटाने को तैयार नहीं है. अमेरिका पर वादाखिलाफी पर आरोप लगाते हुए ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है. अगर ट्रंप ने कोई गलती की तो ईरान की सेना तैयार है.  इन संघर्षों का असर तेल की कीमतों पर दिखता है. होर्मुज का रास्ता बंद होने से ग्लोबल ऑयल प्राइस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. कच्चे तेल की कीमत 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. हालांकि इसमें बाद में मामूली गिरावट आई और फिलहाल कच्चे तेल का भाव 109-110 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ना.  

कच्चा तेल महंगा, कितना है पेट्रोल-डीजल का दाम? 

भारत, जो अपनी आयात का 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, उसने अब तक रिटेल पेट्रोल-डीजल के दाम को स्थिर रखा है. भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम आज भी साल 2022 के रेट पर ही बिक रहे हैं और वैश्विक उटापटक के बावजूद पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  

- राजधानी नई दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये, डीजल के दाम 87.67 रुपये प्रति लीटर.  
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.54 रुपये और डीजल के दाम 90.03 रुपये प्रति लीटर. 
- कोलकाता में पेट्रोल के दाम 105.41 रुपये और डीजल के दाम 92.02 रुपये प्रति लीटर.
- चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100.84 रुपये और डीजल के दाम 92.39 रुपये प्रति लीटर. 

Add Zee News as a Preferred Source

तेल बढ़ा तो सोना हुआ धड़ाम 

तेल और सोना विपरीत दिशा में चल रहे हैं. तेल के दाम बढ़ते ही सोना सस्ता हो जाता है. जहां तेल लगातार चढ़ रहा है, वहीं सोने की कीमत में लगातार गिरावट जारी है.  सोना अपने ऑल टाईम हाई से 25000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. चांदी ऑल टाइम हाई से 1.79 लाख रुपये तक गिर चुका है.  29 जनवरी 2026 को सोने की कीमत 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर और चांदी 4.20 लाख रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था.  24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने का आज का भाव 

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज का सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से हैं.  
- 24 कैरेट वाला सोना 150263 रुपये प्रति 10 ग्राम
-23 कैरेट वाला गोल्ड 149661 रुपये प्रति 10 ग्राम
-22 कैरेट वाला सोना 137641 रुपये प्रति 10 ग्राम
 -18 कैरेट वाला सोना 112697 रुपये प्रति 10 ग्राम
 -14 कैरेट वाला सोना 87904 रुपये प्रति 10 ग्राम

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
West Bengal Election 2026
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
Election
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
West Bengal Election 2026
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?
Assembly Elections 2026
ममता का 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा, किन 5 कारणों से लग रहा 'दूर की कौड़ी'?
जंग के बाद क्यों बदल रही भारत की 'गोल्ड स्ट्रैटजी', फटाफट विदेशों से वापस आ रहा भारत
DNA
जंग के बाद क्यों बदल रही भारत की 'गोल्ड स्ट्रैटजी', फटाफट विदेशों से वापस आ रहा भारत
इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया खौफ, मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार!
Cobra snake news
इस ‘एक्टिंगबाज’ कोबरा ने फैलाया खौफ, मरने का नाटक कर इंसानों को बना लेता है शिकार!
भारत का वो राज्य, जो कहलाता 'Tomato King', न उगाए टमाटर तो सॉस के लिए तरसेंगे आप
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो राज्य, जो कहलाता 'Tomato King', न उगाए टमाटर तो सॉस के लिए तरसेंगे आप