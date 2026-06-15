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ट्रंप ने क‍िया 'ईरान डील' का ऐलान, तेल बाजार में भूचाल, क्रूड ऑयल के दाम धड़ाम; अब घटेंगे पेट्रोल के रेट?

Petrol Diesel Price in Delhi: ट्रंप की तरफ से ईरान डील का दावा क‍िये जाने के बाद क्रूड ऑयल के दाम में भारी ग‍िरावट देखी जा रही है. इस अपडेट के बाद ब्रेंट क्रूड ग‍िरकर 84 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर आ गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 15, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:05 AM IST
ट्रंप ने क‍िया 'ईरान डील' का ऐलान, तेल बाजार में भूचाल, क्रूड ऑयल के दाम धड़ाम; अब घटेंगे पेट्रोल के रेट?

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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