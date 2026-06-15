Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में राहत की खबर के बीच इस समय ग्लोबल एनर्जी मार्केट से सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के साथ एग्रीमेंट होने का दावा किया जाने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम में भारी गिरावट देखी जा रही है. ट्रंप ने ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए सबसे अहम समुद्री मार्ग 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) को तत्काल और पूरी तरह से टैक्स-फ्री करने का ऐलान किया है. इससे ग्लोबल मार्केट को बड़ी राहत मिली है. इसका असर क्रूड ऑयल की कीमत पर देखा जा रहा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से अचानक लिये गए इस फैसले का सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमत पर देखने को मिला. सोमवार सुबह ब्रेंट क्रूड (Brent crude) की कीमत 3.2 फीसदी टूटकर 84 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई. वहीं, अमेरिकी क्रूड (US crude) में भारी गिरावट देखी गई और यह 3.7 फीसदी की गिरावट के साथ 81 डॉलर प्रति बैरल के लेवल पर पहुंच गया. तेल की कीमत में पिछले शुक्रवार से लगातार गिरावट देखी जा रही है. उस समय ब्रेंट क्रूड में 3.4 फीसदी और अमेरिकी क्रूड में 3.2 फीसदी की कमजोरी देखी गई थी. क्रूड के दाम नीचे आने से ग्लोबल लेवल पर राहत मिलने की उम्मीद है.
दरअसल, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' दुनिया के सबसे अहम समुद्री तेल मार्गों में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल शिपमेंट का बड़ा हिस्सा गुजरता है. 28 फरवरी से शुरू हुए संघर्ष के बाद से यह रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा था. तेल क्राइसिस का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक ईरानी सांसद ने बताया होर्मुज से गुजरने के लिए कुछ व्यापारिक जहाजों को औसतन 20 लाख डॉलर (19 करोड़ रुपये) तक चुकाने पड़ रहे थे. बाजार से जुड़े जानकारों की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि यदि तनाव जारी रहा तो क्रूड के दाम 150 डॉलर प्रति बैरल के पार जा सकते हैं.
डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर की. उन्होंने लिखा कि तेहरान के साथ डील फाइनल हो चुकी है और समुद्री आवाजाही पर लगे सभी बैन हटाए जा रहे हैं. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है और वे अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को हटाने का आदेश दे रहे हैं. उन्होंने बेहद दिलचस्प अंदाज में दुनियाभर के जहाजों से कहा 'अपने इंजन शुरू करो और तेल सप्लाई शुरू करो!'
इस डील को लेकर पिछले काफी समय से अमेरिका और ईरान बातचीत कर रहे थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 'एक्स' पर इस डील की पुष्टि करते हुए बताया कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के बाद शांति समझौता हो गया है. इंटरनेशनल लेवल पर हुई इस डील के बाद क्रूड ऑयल की कीमत में आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिल सकती है. लंबे समय तक यदि दाम 80 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बने रहे तो घरेलू बाजार में भी पेट्रोल-डीजल के महंगे रेट से राहत मिल सकती है.
हालांकि, अभी आई गिरावट का असर घरेलू बाजार में नहीं देखा गया है. पिछले दिनों तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी. 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी आई तो शुरुआती दो महीने तेल कंपनियों ने क्रूड की महंगाई का बोझ आम जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार घाटा बढ़ने के बाद आखिरकार कंपनियों को कीमत में इजाफा करने का फैसला लेना पड़ा. इसका असर यह हुआ कि तेल कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच महज 10 दिन में ही चार बार तेल की कीमत में इजाफा किया. इस दौरान 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा दाम बढ़ गए.
महानगर--------पेट्रोल--------डीजल
दिल्ली--------102.12 --------95.20
मुंबई--------111.18--------97.83
कोलकाता--------113.5--------99.82
चेन्नई--------107.74--------99.55
(दाम-रुपये में)