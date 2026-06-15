हालांक‍ि, अभी आई ग‍िरावट का असर घरेलू बाजार में नहीं देखा गया है. प‍िछले द‍िनों तेल कंपन‍ियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी. 28 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी आई तो शुरुआती दो महीने तेल कंपनियों ने क्रूड की महंगाई का बोझ आम जनता पर नहीं डाला. लेकिन लगातार घाटा बढ़ने के बाद आख‍िरकार कंपन‍ियों को कीमत में इजाफा करने का फैसला लेना पड़ा. इसका असर यह हुआ क‍ि तेल कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच महज 10 दिन में ही चार बार तेल की कीमत में इजाफा क‍िया. इस दौरान 7 रुपये प्रति लीटर से भी ज्‍यादा दाम बढ़ गए.