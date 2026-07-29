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Crude Oil: अमेरिकी भंडार में ग‍िरावट से क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ा उछाल, बाजार में आज क्‍यों लौटी तेजी?

Petrol Diesel Price: इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में एक बार फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. हालांक‍ि, तेल कंपन‍ियों ने घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमत में क‍िसी तरह का इजाफा नहीं क‍िया है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:11 AM IST
Crude Oil: अमेरिकी भंडार में ग‍िरावट से क्रूड ऑयल की कीमत में बड़ा उछाल, बाजार में आज क्‍यों लौटी तेजी?
Image Credit: Reuters

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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