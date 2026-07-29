Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से मसला हल होने की उम्मीद में क्रूड ऑयल में गिरावट देखी गई थी. लेकिन दुनियाभर के बाजार में आज फिर कच्चे तेल की कीमत में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान क्रूड के दाम में प्रति बैरल 3 डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. अमेरिकी बाजार में क्रूड ऑयल की सप्लाई में आई कमी को इस अचानक आई तेजी का अहम कारण माना जा रहा है. इस उछाल के साथ ब्रेंट क्रूड वायदा 3.29 डॉलर (3.9 प्रतिशत) बढ़कर 87.38 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी WTI क्रूड 3.16 डॉलर (3.99 प्रतिशत) चढ़कर 82.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
तेल की कीमत में आई बढ़ोतरी से एक दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रुकने की खबर से कीमत टूट गई थी. लेकिन नए आंकड़ों ने बाजार का रुख बदल दिया है. बाजार के सूत्रों का कहना है कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के आंकड़ों से साफ हुआ है कि 24 जुलाई को खत्म हुए हफ्ते में अमेरिका का क्रूड स्टॉक करीब 33 लाख बैरल कम हुआ है. हालांकि, इस अवधि के दौरान गैसोलीन स्टॉक में 9,18,000 बैरल और डिस्टिलेट रिजर्व में 3,55,000 बैरल की बढ़ोतरी देखी गई है. अब सभी की निगाहें एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के ऑफिशियल आंकड़ों पर टिकी हैं.
ब्रेंट क्रूड का रेट 87.38 डॉलर प्रति बैरल
WTI क्रूड 82.42 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा
दोनों क्रूड में करीब 4 प्रतिशत की तेजी आई
पेट्रोल-डीजल के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं
तेल की कीमत को सहारा देने में ओपेक प्लस देशों की स्ट्रेटजी भी काम कर रही है. सूत्रों का कहना है कि तेल उत्पादक समूह अक्टूबर से तीन महीने के लिए अपने तेल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी को रोक सकता है. ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से तेल की सप्लाई बाधित हुई है. इससे इंटरनेशनल मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है.
मंगलवार को अमेरिका-ईरान संघर्ष विराम की उम्मीद के चलते कीमत में 5 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आई थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के संकेत दिए हैं. हालांकि, ईरान की तरफ से बातचीत की खबरों को खारिज किया गया है. इस बीच, व्यापारिक संकट को दूर करने के लिए ओमान ने ईरान के सामने होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन का नया प्रस्ताव रखा है, ताकि समुद्री व्यापार को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके.
ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दामों में उछाल के बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट की सुस्ती का सीधा और तुरंत फायदा घरेलू कस्टमर को नहीं मिलने वाला है. तमाम उतार-चढ़ाव के बीच आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की. तेल कंपनियों की तरफ से आज सुबह जारी की गई पेट्रोल-डीजल की नई दर के अनुसार कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने लेवल पर ही बना हुआ है.