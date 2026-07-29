ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है. इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दामों में उछाल के बाद बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, इंटरनेशनल मार्केट की सुस्ती का सीधा और तुरंत फायदा घरेलू कस्‍टमर को नहीं मिलने वाला है. तमाम उतार-चढ़ाव के बीच आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि देश की सरकारी तेल कंपनियों ने तेल की कीमत में क‍िसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की. तेल कंपनियों की तरफ से आज सुबह जारी की गई पेट्रोल-डीजल की नई दर के अनुसार कीमत में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. दिल्ली में आज भी पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के पुराने लेवल पर ही बना हुआ है.