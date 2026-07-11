Crude Oil Price: ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता टूटने के बाद तनाव फिर से बढ़ गया है. पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के शहरों को निशाना बनाते हुए सैन्य कार्रवाई की. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत करना अब बेवकूफी है और उन्होंने सीजफायर को खत्म करने का ऐलान कर दिया. मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव बढ़ने से तेल की कीमत में उबाल आया था. इस हफ्ते क्रूड ऑयल के दाम 6 फीसदी तक चढ़ गए. हालांकि, दो दिन से क्रूड के दाम में हल्की नरमी देखी गई. अमेरिका के हमलों के बाद 79 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचने वाला ब्रेंट क्रू्ड गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. WTI क्रूड भी गिरकर 72 डॉलर प्रति बैरल से नीचे चला गया.
अमेरिकी सैन्य कारईवाई के बाद क्रूड ऑयल के दाम में तेजी देखी गई थी. जानकारों का कहना था यदि ईरान और अमेरिका की तरफ से हमले जारी रखे गए तो क्रूड चढ़कर फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. पिछले दिनों जब दोनों देशों के बीच सहमति बनी तो क्रूड गिरकर 65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था. शनिवार सुबह इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड के दाम में नरमी देखी गई और यह गिरकर 76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. WTI क्रूड के दाम भी 71.41 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.
अमेरिका की तरफ से जब ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान किया गया तो क्रूड ऑयल के दाम तेजी से नीचे आए. लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बाद क्रूड के दाम में तेजी देखी जा रही है. होर्मुज स्ट्रेट में दो कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की है. अमेरिका ने ईरान के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में ईरानशहर एयरपोर्ट पर हमला किया. इसके बाद शुक्रवार सुबह भी ईरान के बुशहर पर कई ताबड़तोड़ हमले हुए थे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक फैले बुशहर, सीरिक, अबू मूसा द्वीप, जास्क द्वीप, चाबहार समेत कई शहरों में एक के बाद एक कई जोरदार धमाके सुने गए.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आवागमन का असर सीधा क्रूड ऑयल के दाम पर पड़ता है. ईरान ने तेल के जहाजों पर हमला किया तो जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए. इसके बाद होर्मुज स्ट्रेट में आवागमन प्रभावित हुआ. इन हमलों के बाद होर्मुज में फिर से जहाजों का आवागमन बंद होने की आशंका से क्रूड के दाम में जबरदस्त उछाल आया. लेकिन अब दो दिन से इसमें नरमी देखी जा रही है. क्रूड ऑयल की कीमत में फिर से उछाल आने के बाद पेट्रोल-डीजल के रेट में कटौती की उम्मीद खत्म हो गई. शनिवार सुबह तेल कंपनियों की तरफ से जारी रेट के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर है.