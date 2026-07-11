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Crude Oil: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव, क्रूड ऑयल के दाम में आई नरमी; सुबह-सुबह पेट्रोल पर राहत!

Petrol-Diesel Price in Delhi: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव के बाद क्रूड ऑयल के दाम में उछाल आया था. लेक‍िन अब इसमें दो द‍िन से नरमी देखी जा रही है. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं करके तेल कंपन‍ियों ने आम आदमी को राहत दी है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 11, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:07 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका और ईरान के बीच तनाव, क्रूड ऑयल के दाम में आई नरमी; सुबह-सुबह पेट्रोल पर राहत!
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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