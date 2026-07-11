Crude Oil Price: ईरान और अमेर‍िका के बीच शांत‍ि समझौता टूटने के बाद तनाव फ‍िर से बढ़ गया है. प‍िछले द‍िनों अमेर‍िका ने ईरान के शहरों को न‍िशाना बनाते हुए सैन्‍य कार्रवाई की. ट्रंप ने कहा क‍ि ईरान के साथ बातचीत करना अब बेवकूफी है और उन्‍होंने सीजफायर को खत्‍म करने का ऐलान कर द‍िया. म‍िड‍िल ईस्‍ट में फ‍िर से तनाव बढ़ने से तेल की कीमत में उबाल आया था. इस हफ्ते क्रूड ऑयल के दाम 6 फीसदी तक चढ़ गए. हालांक‍ि, दो द‍िन से क्रूड के दाम में हल्‍की नरमी देखी गई. अमेर‍िका के हमलों के बाद 79 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंचने वाला ब्रेंट क्रू्ड ग‍िरकर 76 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया है. WTI क्रूड भी ग‍िरकर 72 डॉलर प्रत‍ि बैरल से नीचे चला गया.