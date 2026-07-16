Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में एक‍ बार फ‍िर से बढ़ते तनाव ने ग्‍लोबल लेवल पर ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्‍चे तेल की कीमत में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्‍य ठ‍िकानों पर क‍िये गए हमलों के बाद इस बात का डर सताने लगा है कि यह विवाद एक बड़ी जंग में बदल सकता है. इससे दुन‍ियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम हरे न‍िशान के साथ 85.5 डॉलर प्रत‍ि बैरल और WTI क्रूड 80 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर पहुंच गया.