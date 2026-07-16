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Crude Oil: अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, लगातार चौथे द‍िन क्रूड ऑयल महंगा; चेक करें आज का रेट

Petrol-Diesel Price: इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम में लगातार तेजी आ रही है. लेक‍िन घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल के रेट एक ही लेवल पर बने हुए हैं. जानकारों का कहना है यही हालात रहे तो क्रूड का दाम 110 डॉलर प्रत‍ि बैरल तक जा सकता है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 16, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:13 AM IST
Crude Oil: अमेर‍िका-ईरान के बीच तनाव, लगातार चौथे द‍िन क्रूड ऑयल महंगा; चेक करें आज का रेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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