Crude Oil Price: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बढ़ते तनाव ने ग्लोबल लेवल पर ऑयल मार्केट में हलचल मचा दी है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में लगातार चौथे दिन तेजी दर्ज की गई. अमेरिकी सेना की तरफ से ईरान के सैन्य ठिकानों पर किये गए हमलों के बाद इस बात का डर सताने लगा है कि यह विवाद एक बड़ी जंग में बदल सकता है. इससे दुनियाभर में कच्चे तेल की सप्लाई ठप हो सकती है. गुरुवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम हरे निशान के साथ 85.5 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया.
हालिया सैन्य कार्रवाई के बाद ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड वायदा बढ़त के साथ 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड भी 0.5 प्रतिशत उछलकर 80.02 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता देखा गया. दोनों ही बेंचमार्क इस समय अपने एक महीने के रिकॉर्ड लेवल के बेहद करीब बने हुए हैं. इससे आने वाले दिनों में आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है.
बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में भड़की आग के कारण निवेशक लगातार खरीदारी कर रहे हैं. हालांकि, पड़ोसी देश इस मामले में बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं. उनकी कोशिश के आधार पर जंग होने की संभावना कम है, फिर भी स्थिति बिगड़ने पर अमेरिकी क्रूड 85 से 87 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है. यह पूरा विवाद 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को लेकर है, जहां से दुनिया के कुल तेल और एलएनजी (LNG) व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. ईरान की तरफ से इस रूट को ब्लॉक करने की धमकी ने दुनियाभर की धड़कनें बढ़ा दी हैं.
अमेरिका-ईरान के बीच यह दुश्मनी पिछले हफ्ते दोबारा भड़क गई, जिसने जून में हुए संघर्ष विराम समझौते को तोड़ दिया है. अमेरिका ने ईरान के तटीय सुरक्षा तंत्र और मिसाइल ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने इसे अमेरिका के साथ अपनी 'अस्तित्व की जंग' करार दिया है. जानकारों का कहना है कि ईरान यमन में अपने हूती सहयोगियों का इस्तेमाल कर लाल सागर के 'बाब अल-मंदेब' गेटवे को भी बंद कर सकता है. यदि ऐसा हुआ तो दुनिया के दो सबसे अहम रास्ते एक साथ ब्लॉक हो जाएंगे.
दिग्गज ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है कि यदि खाड़ी देशों से तेल का निर्यात इसी तरह बाधित रहा तो इस साल की चौथी तिमाही में ब्रेंट क्रूड की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल को पार कर सकती है. हालांकि, यदि तनाव कम होता है और तेल का प्रोडक्शन तेजी से सुधरता है तो साल के अंत तक यह गिरकर 60 डॉलर के लेवल पर भी आ सकता है. इस बीच, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 जुलाई को समाप्त सप्ताह में अमेरिका के कच्चे तेल के भंडार में 1.7 मिलियन बैरल की गिरावट आई है.
ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत में आई ताजा तेजी ने आम जनता की उम्मीदों को करारा झटका दिया है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के महंगे होने से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जो संभावना थी, वह फिलहाल खत्म होती नजर आ रही है. हालांकि, इस उतार-चढ़ाव के बीच राहत की बात यह है कि भारतीय तेल कंपनियों ने आज सुबह भी घरेलू कीमतों को स्थिर रखा है. सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक, देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर टिका हुआ है.